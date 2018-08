Udsigt til handelsaftale sendte amerikanske aktier mod nye højder

S&P 500-indekset steg mandag 0,8 pct. til 2896,68, mens Nasdaq-indekset endte 0,9 pct. højere i 8017,89, hvilket for begge indeks er det højeste lukkeniveau til dato.

Dow Jones-indekset havde også en god mandag med en fremgang på 1 pct. til 26.049,40, men det har fortsat et stykke op til rekorden, der blev sat i februar.

Tirsdag er der lagt på til endnu et par rekorder. Futures på de tre store aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct.

HANDELSFORHANDLINGER NÅEDE GENNEMBRUD

Mexico og USA har gennem det seneste år forhandlet om en ny handelsaftale, og mandag annoncerede den amerikanske præsident, Donald Trump, at de to lande er enige om rammerne for en ny aftale, der skal erstatte Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).

»Afklaringen på handelsspørgsmålet er med til at løfte hele markedet, fordi det fjerner et stort spørgsmålstegn,« siger Robert Pavlik, chefstrateg hos kapitalforvalteren Slatestone Wealth, til Reuters.

USA og Mexico er sammen med Canada med i Nafta-aftalen, og canadierne vil snarligt starte forhandlinger om også at gå med i den nye aftale.

Aftalen vurderes blandt andet at blive god for bilproducenterne, og det lunede aktiekurserne hos flere af de store mastodonter.

Ford-aktien steg 3,3 pct., Fiat Chrysler lagde 3,5 pct. på kursen, mens General Motors' fremgang lød på 4,8 pct.

Der var også købsinteresse for flere af de virksomheder, som eksporterer en stor del af deres varer.

Flyproducenten Boeing steg 1,3 pct., mens Caterpillar, kendt for sine gravemaskiner, endte 2,8 pct. højere.

Elbilproducenten Tesla led til gengæld et kursfald i mandagens handel, efter at topchef og stifter Elon Musk har opgivet sin plan om at tage selskabet af børsen.

Aktien faldt 1,1 pct., og aktieanalytiker Joseph Spak fra Royal Bank of Canada vurderer over for Reuters, at kursen faldt, fordi selskabets troværdighed har lidt et knæk oven på den seneste tids turbulens om Teslas fremtid på børsen.

Derudover kan Tesla risikere et juridisk efterspil, da Elon Musk i første omgang benyttede Twitter til at annoncere planerne om afnoteringen, hvilket kan være i strid med børsreglerne.

Sonos, der blandt andet producerer trådløse højttalere, havde også en hård mandag på børsen, da flere analytikere såede tvivl om selskabets fremtidige vækst.

Tre analytikere har startet analysedækning af aktien, der kom på børsen i starten af august, med anbefalingen "hold", da de ser stor konkurrence fra giganter som Amazon, Apple og Google. Aktien dykkede 6,4 pct.

Fastfoodkæden Chipotle Mexican Grill fik også en skidt start på ugen, da finanshuset Wedbush sænkede anbefalingen af aktien til "sælg" på grund af usikkerhed om den fremtidige vækst. Aktien faldt 4,8 pct.