Markedsoversigt: Carlsberg satte rekord - renten steg

Modsat gik det servicekoncernen ISS, der kom med et sæt blandede resultater i regnskabet for april, maj og juni.

Torsdag endte C25-indekset 1,0 pct. højere i 1140,34, og Carlsberg endte i rekord med en stigning på 3,5 pct. til 790 kr.

- Carlsberg opjusterede - men mere end ventet i markedet. Jeg tror, at aktien kan få lidt medvind også de kommende dage, for der er en del analytikere, der skal ud og justere deres estimater på koncernen til den positive side, siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank.

I den anden ende af eliteindekset lå ISS og rodede, på trods af at servicemastodonten leverede en organisk vækst på 3,2 pct. i andet kvartal mod de estimerede 2,3 pct. Til gengæld var driftsmarginalen kun 4,8 pct. mod de ventede 4,9 pct.

Bundlinjen skuffede med et underskud grundet en stor nedskrivning, ISS fastholdt sin prognose for 2018, men aktien faldt 3,9 pct. til 217,60 kr.

I Bavarian Nordics regnskab var meldingen, at tingene er gået som planlagt, og forventningerne til hele året blev fastholdt. Aktien faldt dog 2,7 pct. til 177 kr.

Blandt sidepapirerne steg H+H efter et stærkt regnskab for andet kvartal og hævede forventninger til hele året. Aktien i porebetonproducenten steg med 11,4 pct. til 104,60 kr.

- Det er en af de mindre aktier, så der skal ikke så meget til for at flytte den. Når det er sagt, så var det et superfint regnskab, de kom med, siger Nikolaj Holmsgaard, børsmægler i ABG Sundal Collier.

På obligationsmarkedet steg renterne, efter at det kom frem, at Kina og USA vil forsøge at genoptage handelssamtaler mellem de to lande.

At de to lande sætter sig til forhandlingsbordet igen gav stigende aktier og højere renter, da håbet om en løsning på stridighederne nu lever igen.

Den toneangivende tiårige danske rente endte torsdag i 0,28 pct., hvilket var 2 basispoint højere i forhold til lukketid onsdag.

Det kinesiske handelsministerium har oplyst, at det i slutningen af august sender en forhandler til USA på foranledning af en invitation fra amerikanerne. Det er det første offentlige møde mellem parterne i adskillige uger.

Kina besluttede onsdag i sidste uge at indføre told på amerikanske varer til en værdi af 16 mia. dollar, svarende til 103 mia. kr.

Det var et modsvar på et lignende tiltag fra USA om 25 pct. told på importerede varer fra Kina, som vil få effekt fra 23. august, lød det fra Kinas finansministerium i sidste uge.

Nøgletalskalenderens sekundære data torsdag med nytilmeldte ledige, Philadelphia Fed-indekset og tal for påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser fra USA, fik ikke renterne til at røre sig, da de endte som ved dagens udgangspunkt.

/ritzau/FINANS