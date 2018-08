Amerikanske aktier trukket op af comeback til tyrkisk lira

Det brede S&P 500-indeks steg 0,6 pct., Nasdaq-indekset endte 0,7 pct. højere, og Dow Jones-indekset lagde 0,5 pct. på.

Onsdag morgen er stemningen noget mere tilbageholdende. De store indeksfutures ligger med tab på 0,2 pct.

Den tyrkiske lira genvandt en smule styrke tirsdag efter flere dage med store svækkelser, da landets finansminister, Berat Albayrak, udtalte, at regeringen barsler med en lang række tiltag, der skal støtte lirakursen - dog uden at nævne konkrete planer.

»Den tyrkiske lira har fået et lille comeback, og det har givet lidt ro på markederne. Investorerne er i stedet begyndt at fokusere på virksomhedernes indtjening og den globale vækst, som betyder meget mere for aktiemarkedet,« siger Lars Skovgaard Andersen, der er seniorstrateg i Danske Bank.

»Vi er næsten igennem den amerikanske regnskabssæson for andet kvartal, som samlet har budt på en indtjeningsvækst på 24 pct., og samtidig er investeringerne på et fortsat højt niveau, hvilket er et godt signal for fremtiden. Det er også årsagen til, at amerikanske aktier er tæt på rekordniveau,« siger han.

Der var medvind til alle sektorerne i S&P 500-indekset, men særligt bankerne var i god gænge, og storbanker som Citigroup, Bank of America og Goldman Sachs steg alle over 1 pct.

»Mange af de europæiske banker har været presset af frygt for deres eksponering mod Tyrkiet, og det har smittet af på den amerikanske sektor. Når vi så ser, at frygten letter lidt, så er det naturligt, at bankaktierne stiger igen,« siger Lars Skovgaard Andersen.

Blandt tirsdagens regnskabsaktuelle selskaber var byggemarkedskæden Home Depot, som klarede sig bedre end ventet i andet kvartal.

Salget i butikker, der har været åbne i mindst et år, steg med 8 pct., mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en fremgang på 6 pct.

Samtidig var resultatet per aktie på 3,05 dollar et godt stykke over forventningerne på 2,84 dollar, og forventningerne til 2018 blev opjusteret en anelse. Alligevel faldt aktien 0,5 pct.

Ejerne af den populære datingapp Tinder, selskaberne Match Group og IAC, var også i fokus, da de er blevet hvirvlet ind i et søgsmål på op mod 2 mia. dollar.

En gruppe på ti personer, herunder tre af Tinders stiftere, mener, at selskaberne bevidst har holdt markedsværdien på Tinder nede.

Dermed har de ikke skullet betale så mange penge til de ansatte, der havde aktieoptioner, som var bundet op på Tinders markedsværdi.

Begge selskaber afviste beskyldningerne, men Match Group-aktien dykkede 3,1 pct., mens IAC, der ejer omkring 80 pct. af Match Group, faldt 0,6 pct.

Der var også fortsat opmærksomhed på Tesla, da elbilproducentens bestyrelse har nedsat en komité, der skal se nærmere på det købstilbud, som stifter og topchef Elon Musk i sidste uge offentliggjorde med henblik på at afnotere selskabet.

Elon Musk har bebudet en pris på 420 dollar per aktie, men investorerne på aktiemarkedet lader ikke helt til at tro på, at tilbuddet bliver gennemført. Tesla-aktien sluttede i 347,64 dollar, hvilket var et fald på 2,5 pct. i forhold til mandag.

/ritzau/FINANS