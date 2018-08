Aktier: Vestas til tops på betinget ordre i positivt marked

Uden for C25 er der kurssmæk til Skako og nyintroducerede Netcompany efter nedjusteringer af forventningerne.

Samlet ligger C25-indekset med en stigning på 0,5 pct. i 1154,49.

- Generelt er det en relativt nyhedsfattig dag både herhjemme og ude i Europa, og omsætningen er under det normale, vurderer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen over for Ritzau Finans.

MHI Vestas har indgået en betinget aftale om at levere vindmøllerne til Moray East-projektet ud for den skotske kyst. Det fortæller Vestas, der ejer 50 pct. af selskabet, i en meddelelse.

Offshore-parken får en kapacitet på 950 MW, svarende til 100 eksemplarer af MHI Vestas' mest kraftfulde mølle, V164-9,5 MW.

Vestas stiger 3,1 pct. til 434,10 kr.

Bavarian blander sig også i toppen med en stigning på 2,7 pct. til 169 kr.

- Udlandet holder sig væk i dag, og så kan aktien stige, forklarer Ole Kjær Jensen, men understreger, at mandag faldt aktien 3,8 pct., og at den faktisk er faldet de seneste syv børsdage i streg.

Jyske Bank skyder gang i tilbagekøb af aktier for op mod 1 mia. kr. i forbindelse med regnskabet for andet kvartal.

- Regnskabet var generelt pænt, dog med enkelte skønhedspletter i form af kursreguleringer og gebyrer, vurderer Ole Kjær Jensen, men fremhæver, at aktietilbagekøbsprogrammet var større end ventet.

Stigende indtægter har bidraget til at sende indtjeningen op, og før skat tjente banken 1019 mio. kr. mod 824 mio. kr. i samme periode sidste år. Det kom på baggrund af nettorenteindtægter på 1439 mio. kr., som ligeledes lå højere end den tilsvarende periode året før, hvor posten endte på 1386 mio. kr.

Aktien stiger 1,5 pct. til 354,20 kr.

Novo stiger 1,7 pct. til 318,30 kr., uden andet nyt end at aktien er blevet opjusteret til "køb" fra "reducer" af analysehuset New Street Research. Kursmålet er løftet til 360 kr. fra 245 kr.

Pandora falder 0,6 pct. til 380,60 kr. Der fragår dog udbytte på 9 kr. i aktien, så reelt er der tale om en stigning, da faldet i kroner er 2,3 kr. Pandora får desuden sablet sit kursmål til 400 kr. fra 525 kr. hos Royal Bank of Canada, der dog fastholder den neutrale anbefaling "sector perform".

NETCOMPANY SABLET NED

Netcompany falder 8 pct. til 216,25 kr. efter det første regnskab som børsnoteret. It-virksomhedens regnskab for andet kvartal var krydret med en nedpræcisering af forventningerne til driftsmarginen, men selskabet fortsatte sin markante vækst i kvartalet.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen mener, at faldet blandt andet skyldes, at Netcompany ikke leverede mere end forventet.

- De leverer, som de skal på omsætningen. De nedpræciserer så forventningerne til EBITA (driftsresultat før afskrivninger), og derfor kommer der ikke noget ekstra svung i regnskabet, ud over det som investorerne allerede havde taget udgangspunkt i, siger Per Hansen til Ritzau Finans.

SKAKO FALDER MEST

Også uden for eliteindekset har Skako nedjusteret forventningerne til 2018. Selskabet venter nu et driftsresultat (EBIT) på 15-20 mio. kr. mod tidligere 25-30 mio. kr. Aktien falder 10 pct. til 66,80 kr.

En opskrivning af værdien på flere boliger luner på bundlinjen hos Copenhagen Capital, der investerer i ejendomme. Selskabet nedjusterer dog forventningerne til 2018 på grund af for mange tomme lejligheder. Copenhagen Capital kommer ud af første halvår med et overskud på bundlinjen på 23,5 mio. kr., hvilket er en forbedring fra 14,5 mio. kr. i samme periode året før.

Aktien er ikke handlet tirsdag.

Emballagekoncernen Brdr. Hartmann er regnskabsaktuel tirsdag. Selskabet, der er kendt for sine æggebakker, lancerede tidligere på året et omkostningsprogram, og besparelserne skulle gradvist få effekt i løbet af i år. Emballageproducenten venter i hele 2018 en omsætning mellem 2,2-2,3 mia. kr. og en overskudsgrad på 11,5-13 pct. Resultatet før skat ses ende på 213-282 mio. kr. Aktien stiger 0,5 pct. til 380 kr.

/ritzau/FINANS