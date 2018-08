Aktier: Stigende europæiske markeder med to olieserviceselskaber i top

Det brede europæiske indeks Stoxx 600 stiger 0,3 pct. Generelt i Europa er der også stigninger i de lokale indeks - dog er der fald i Storbritannien.

Selskabet John Wood, der servicerer olie- og gassektoren, topper det brede europæiske indeks med en stigning på knap 6 pct. til 700,40 pence.

Indtjeningen toppede forventningerne, og selskabet er på vej mod at nå sine mål for 2018. Desuden blev det oplyst, at integrationen af Amec Foster Wheeler, som selskabet har købt, er forud for planen.

Det italienske olieserviceselskab Saipem stiger på børsen i Milano 4,7 pct. til 4,49 euro efter annonceringen af store kontrakter i Congo.

Kontrakterne omfatter anden fase af den Exxonmobil-anførte udvikling af oliefeltet Lisa cirka 200 kilometer ud for kysten ved Guyana.

Den samlede værdi af kontrakterne er på omkring 700 mio. dollar, svarende til 4,5 mia. kr., og kommer, efter at selskabet i 2017 blev tildelt kontrakter på første fase af udviklingsprogrammet.

Ifølge den administrerende direktør for Saipem, Stefano Cao, er der tale om en "betydelig og strategisk" vigtig aftale.

Med dagens kursstigning har selskabets børsværdi rundet 4,5 mia. euro.

Tæt på bunden af Stoxx 600 ligger danske Pandora med et fald på 2 pct. eller 7,40 kr. Der fragår dog 9 kr. i udbytte.

