Aktier: Ser ud til at slutte ugen med en lille stigning

De europæiske aktier ser ud til at slutte ugen med et beskedent plus målt på det paneuropæiske Stoxx 600-indeks. De enkelte landeindeks ligger omkring uændret.

Stoxx 600 ligger lige over nulpunktet i indeks 380,36 på stort set samme niveau som sidste fredag, da det lukkede i 380,62. Fredag er stigninger og fald stort set ligeligt fordelt.

På listen over de største fald finder man den franske producent af biludstyr Valeo. Aktien falder med mere end 10 pct. til 55,24 euro. Selskabet leverede skuffende resultater for 2017, og forventningerne til indeværende år er ligeledes til den negative side, siger analytikere til Bloomberg News.

Overskuddet blev 1 mia. euro, og omsætningen kom ind på 18,6 mia. euro for hele året.

Isoleringsvirksomheden Kingspan falder 6 pct. til lige under 35 euro efter at have leveret regnskab. Ifølge Bloomberg er det dog mere brexit-bekymringer, der tynger aktien end regnskabet. Driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, landede på 441,7 mio. euro mod ventet 447,9 mio. euro for hele året og blev skabt på baggrund af en omsætning, der steg 18 pct. til 3,67 mia. euro, hvilket var som ventet.

Blandt de positive aktier ligger det norske olieserviceselskab Subsea 7 godt til med en stigning på omkring 6 pct. til 121,75 norske kr. Ifølge Bloomberg skyldes stigningen spekulationer i en fusion med amerikanske Schlumberger på længere sigt. En spekulation, der er bragt til torvs af analytikerne hos Pareto.