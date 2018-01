Aktier: Rekordrækken blev genoptaget på Wall Street

De amerikanske aktiemarkeder vendte tilbage til rekorder for de tre ledende aktieindeks onsdag efter en enkelt dags pusterum.

Dow Jones lukkede over 26.000 for første gang i indeksets 122-årige historie, hvilket var trukket op af rosenrøde udsigter til den fremtidige indtjening på grund af den reducerede selskabsskat, som er en følge af skattereformen, der blev vedtaget i december.

S&P 500-indekset lukkede onsdag med et plus på 0,9 pct. i rekorden 2802,56. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 1,3 pct. i 26.115,65, mens Nasdaq-indekset endte med dagen med en stigning på godt 1,0 pct. i 7298,28, hvilket ligeledes er rekord.

»Som ved alle væsentlige politiske tiltag er der et indledende udsving i markedet efterfulgt af en evaluering. Nu begynder vi at få indtjeningsforventninger, og på et tidspunkt begynder markedet at indarbejde dem som realiteter i modsætning til tidligere, hvor det blot var et håb,« siger investeringschef Brad McMillan fra Commonwealth Financial Network til Reuters.

Onsdagens omsætning var, som dagen før, et godt stykke over gennemsnittet, mens en snigende nervøsitet gav sig udslag i en stigning i volatilitetsindekset, VIX, der endte dagen på det højeste niveau i mere end en måned, omend et godt stykke under dagens toppunkt.

Torsdag morgen synes investorerne fortsat at tro på en overordnet positiv udvikling. Futures for det brede S&P 500-indeks stiger omkring 0,1 pct.

Økonomiske nøgletal viste en stigning i den amerikanske industriproduktion på 0,9 pct. i december, hvilket var bedre end økonomernes estimerede stigningstakt på 0,5 pct.

Kapacitetsudnyttelsen landede på 77,9 pct. i december, hvilket ligeledes var bedre end ventet, idet økonomerne havde estimeret 77,4 pct.

FULDT HUS PÅ SEKTORBASIS

Der var stigninger på alle hylder med S&P 500-underindeks.

Bedst gik det it-papirerne, der lagde fra med en stigning på 1,6 pct., og sektoren var trukket op af blandt andet Texas Instruments og Intel, der øgede henholdsvis 5,5 pct. og 2,9 pct.

Bag Texas Instruments massive stigning var en kursmålsforhøjelse fra Credit Suisse, der nu vurderer aktien til 125 dollar frem for de hidtidige 110 dollar.

It-aktierne fik følgeskab i toppen af dagligvarebranchen, der med en stigning på 1,2 pct. var dagens næstbedste sektor.

Nederst i bunken af positive indeks lå telepapirerne, der med et plus på knap 0,3 pct. var dagens klart ringeste branche-præstation.

Onsdagen bød på regnskaber fra Bank of America og Goldman Sachs inden åbningen.

Bank of America leverede et pænt overskud på bundlinjen, selv om banken på linje med en stribe andre banker måtte tage en større nedskrivning på et skatteaktiv grundet den nye skattereform i USA. Bank of America-aktien faldt 0,2 pct.

Goldman Sachs måtte også nedskrive på baggrund af skattereformen, hvilket sendte det samlede resultat mod et stort underskud. Aktien faldt 1,9 pct.

Aluminiumsproducenten Alcoa fremlagde et skuffende regnskab for fjerde kvartal i 2017 efter børstid. Lavere overskud end ventet og store engangsomkostninger samt et fald i den forventede efterspørgsel sendte aktien 6,7 pct. ned i eftermarkedet.