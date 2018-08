Aktier: Råvareselskaber med i europæisk top på handelsoptimisme

Ifølge flere medier skal repræsentanter fra de to lande, som i øjeblikket ligger i handelsstrid, i løbet af denne uge mødes for at lægge fundamentet til et møde i november mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Hos investorerne så det ud til at blive tolket som et skridt i den rigtige retning i forhold til at løse handelsstriden, og det bidrog til at sende det brede Stoxx 600-indeks op med 0,6 pct.

I indekset lå råvaresegmentet som et af de mest stigende, efter at det tidligere har været ramt af handelskonflikten mellem USA og Kina. Men udsigten til et møde mellem de to lejre gav optimisme og medvind til råvaresegmentet, hvor BHP Billiton som et af de større selskaber gik op med 1,5 pct. til 1653,80 pence.

I en anden sektor var der også pæne plusser til de to tyske kemiselskaber Bayer og BASF, efter at Credit Suisse genoptog dækning af de to aktier med den positive anbefaling "outperform". For Bayer sluttede dagen 3,2 pct. højere til 72,49 euro, mens BASF steg med 1,8 pct. til 70,79 euro.

Også det norske forsikringsselskab Gjensidige var med i toppen af det europæiske aktiemarked takket været en stigning på 3,9 pct. til 12,91 norske kr. Bag kursstigningen lå en løftet anbefaling fra DNB Markets, som nu anbefaler "køb" mod før "hold".

/ritzau/FINANS