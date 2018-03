Aktier: Moderate kursfald efter forventet renteforhøjelse

Det amerikanske aktiemarked lukkede med kursfald onsdag, hvor den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som ventet hævede renten og fastholdt forventningen om i alt tre forhøjelser i indeværende år.

En stærk udvikling i energisektoren dæmpede det generelle kursfald.

Det brede S&P 500-indeks lukkede med et tab på 0,2 pct. til 2711,93. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på knap 0,2 pct. til 24.682,31, mens Nasdaq endte med et fald på knap 0,3 pct. til 7345,29.

Omsætningen løb op i 6,7 mia. aktier, mens det 20-dages glidende gennemsnit lyder på 7,2 mia. aktier.

Torsdag morgen er det lidt mere optimisme i markedet. De amerikanske futures ligger med stigninger på op til 0,1 pct.

Onsdagens afslutning på det pengepolitiske møde i Federal Reserve resulterede som ventet i en renteforhøjelse på 0,25 pct.point, således at den ledende rente nu er i intervallet 1,50 pct. til 1,75 pct.

Samtidig fastholdt centralbanken de projekterede to yderligere stigninger i 2018, og signalerer stigende tillid til, at de amerikanske skattelettelser og offentlige udgifter vil øge såvel økonomi som inflation og føre til lidt mere aggressive fremtidige stramninger.

Renteforhøjelsen var udbredt forventet, og den ny Federal Reserve-chef, Jerome Powell, sagde på den efterfølgende pressekonference, at centralbanken forsøger at indtage et »midterstandpunkt«, når renten hæves.

»Det er en Federal Reserve, der har det godt med den økonomiske udvikling, ikke kun i år, men også til næste år. Den første reaktion i aktiemarkedet var stigninger på grund af den tillid, som Fed synes at have til økonomien. Men da obligationsrenten steg i forventning om flere forhøjelser, skræmte det aktiemarkedet en smule,« siger chefstrateg Jim Paulsen fra Leuthold Group i Minneapolis til Reuters.

Den volatile handel fortsatte, i takt med at renten på den tiårige amerikanske statsobligation toppede i 2,94 pct., inden markedet besindede sig, og faldt tilbage til 2,88 pct.

ENERGI FORHINDREDE OVERORDNET KURSFALD

Det var først og fremmest stigninger i energisektoren, der afholdt S&P fra et overordnet kursfald. Sektoren steg ikke mindre end 2,6 pct. i takt med at råolie ramte et seks ugers højdepunkt efter fald i de amerikanske lagre og stigende spændinger i Mellemøsten.

Energisektoren blev fulgt til dørs af andre råvarer, der øgede 1,1 pct.

I den modsatte ende lå dagligvare- og ejendomssektoren med fald på henholdsvis 1,3 pct. og 0,9 pct.

Fald i store fødevarevirksomheder som Kellogg, JM Smucker og ConAgra på over 3 pct. stod bag nedgangen.

Finansaktierne, der nyder godt af et højere rentemiljø, steg kortvarigt i kølvandet af Federal Reserves meddelelse, men tabte hele gevinsten igen og lukkede med et marginalt tab på under 0,1 pct.

De seneste dages store samtaleemne - Facebook - fik stoppet de massive kursfald, der har koster over 50 mia. dollar i markedsværdi. Aktien lukkede 0,7 pct. højere, men spørgsmålene om forbrugernes privatliv og behovet for strengere regulering står stadig uløste.