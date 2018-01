Aktier: Kriseramt møbelkæde i fremgang på grøn fredag

Omkring klokken 13.00 stiger det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks 0,5 pct. til 400,64. Ifølge Bloomberg News er indekset dermed på vej mod at nå den højeste lukkekurs siden august 2015, og samlet stiger 16 ud af 19 sektorgrupper i indekset.

Med til at trække op er sundhedssektoren, der er den mest stigende gruppe fredag med en fremgang på 1 pct. I den anden ende ligger olie- og gasselskaberne, efter at priserne på både den europæiske og amerikanske referenceolie har taget et lille dyk fredag.

Den kriseramte sydafrikanske møbelkæde Steinhoff International, der er noteret i Tyskland, indtager førstepladsen som indeksets mest stigende aktie fredag.

Torsdag oplyste selskabet, at det har modtaget støtte fra kreditorerne. Fredag kom det frem, at møbelkæden har ændret registreringen af et af selskabets luksusprivatfly til en flymægler med henblik på et salg for at få mere likviditet ind i selskabet, og aktien stiger 9,1 pct.

Steinhoff har været ramt af en større skandale om svindel med regnskaberne. Svindlen kædes ifølge Bloomberg News sammen med en efterforskning af selskabet i Tyskland, hvor det mistænkes, at interne transaktioner kan have pumpet værdien af selskabets aktiver i vejret.

Schweiziske OC Oerlikon , der producerer maskiner til tekstilfremstilling, er også at finde blandt topaktierne fredag efter en stigning på 6,8 pct. Selskabet annoncerede fredag, at det har vundet to ordrer fra to store producenter i Kina, og at ordrerne har en værdi på omkring 540 mio. schweizerfranc, svarende til 3421 mio. danske kr.

Omvendt ligger byggemarkedskæden Kingfisher i bunden af indekset efter et fald på 3,4 pct.

