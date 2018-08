Aktier: Jyske Bank topper fondsbørsen efter regnskab

- Banken har en rigtig stærk kapitalposition, og det er også det, som er fundamentet bag det her rigtigt stærke aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. kr., som er noget over det, som jeg havde forventet, siger Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker i Sydbank, som havde ventet "maksimum 750 mio. kr." i aktietilbagekøb.

Stigende indtægter har bidraget til at sende indtjeningen op for Jyske Bank i kvartalet, og før skat tjente banken 1019 mio. kr. mod 824 mio. kr. i samme periode sidste år. Det kom på baggrund af nettorenteindtægter på 1439 mio. kr., som ligeledes lå højere end den tilsvarende periode året før, hvor posten endte på 1386 mio. kr.

Aktien ligger som nummer et blandt aktierne på fondsbørsen og stiger 2,3 pct. til 357 kr. tirsdag morgen.

Samlet falder det ledende danske indeks, C25, med 0,1 pct. til indeks 1146,8.

Ud over de regnskabsaktuelle selskaber på den danske fondsbørs tirsdag, er det fornyet håb om en optøning i forholdet mellem USA og Kina, hvor de to lande mødes i Washington i denne uge for at diskutere handelsspændingerne

Tilbage i eliteindekset har Pandora fået sablet sit kursmål til 400 kr. fra 525 kr. hos Royal Bank of Canada. Det fremgår af data fra Bloomberg News. Anbefalingen "sector perform" fastholdes.

Pandora-aktien var med i toppen af C25-indekset mandag med et løft på 2,8 pct. - tirsdag morgen er retningen ændret, og aktien falder 1 pct. til 378,80 kr.

Også FLSmidth har fået sin aktie efterset - her er det den amerikanske storbank JPMorgan, der har skåret 20 kr. af det langsigtede kursmål, så det nu lyder på 420 kr., fremgår det af data fra Bloomberg. Amerikanerne har dog ikke har pillet ved den positive anbefaling "overvægt".

En aktie i FLSmidth falder 1,1 pct. til 384,80 kr., og kun Ambu falder mere tirsdag morgen. Ambu ligger nederst i C25 med et fald på 3 pct. til 259,20 kr. uden nyheder om selskabet.

FØRSTE REGNSKAB FRA NETCOMPANY SOM BØRSNOTERET

Netcompany ligger helt i bund på fondsbørsen tirsdag morgen, hvor aktien falder 7,2 pct. til 218 kr., efter det første regnskab som børsnoteret selskab. It-virksomhedens regnskab for andet kvartal. Regnskabet indeholdt en nedpræcisering af forventningerne til driftsmarginen, men selskabet fortsatte sin markante vækst i kvartalet, hvor den organiske vækst på 36,8 pct. lå markant over 2018-målet om en organisk vækst på 20-25 pct.

For helåret venter Netcompany, der blev børsnoteret i juni, nu at ramme en EBITA-margin i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på 24,5-27,5 pct.

Uden for eliteindekset har Skako nedjusteret forventningerne til 2018. Selskabet venter nu et driftsresultat (EBIT) på 15-20 mio. kr. mod tidligere 25-30 mio. kr. Aktien falder 3 pct. til 72 kr.

Også emballagekoncernen Brdr. Hartmann er regnskabsaktuel tirsdag. Selskabet, der er kendt for sine æggebakker, lancerede tidligere på året et omkostningsprogram, og besparelserne skulle gradvist få effekt i løbet af i år. Emballageproducenten venter i hele 2018 en omsætning mellem 2,2-2,3 mia. kr. og en overskudsgrad på 11,5-13 pct. Resultatet før skat ses ende på 213-282 mio. kr. Aktien ligger uændret op.

Oven i er UIE, Copenhagen Capital og Brøndby IF blandt de selskaber, der kommer med regnskabstal for andet kvartal tirsdag.

/ritzau/FINANS