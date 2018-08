Aktier: Jyske Bank i centrum i dagens regnskabsbølge

Banken kom ud af kvartalet med et overskud før skat på 1019 mio. kr. I samme kvartal året før havde banken et overskud før skat på 824 mio. kr., nettorenteindtægter steg til 1467 mio. kr. mod 1386 mio. kr., og et basisresultat før nedskrivninger steg dog til 917 mio. kr. mod 641 mio. kr.

Aktionærerne i banken kan glæde sig over et nettooverskud på 811 mio. kr. mod et overskud på 639 mio. kr. i det tilsvarende kvartal sidste år.

Aktien steg forud for tallene 1,2 pct. til 349 kr. mandag.

Samlet ventes det danske aktiemarked at åbne blødt, efter et plus mandag på 0,7 pct. til indeks 1148,26 for det ledende danske indeks, C25. Futures på det tyske DAX-indeks falder 0,1 pct.

Plusset fulgte fredagens stigninger i USA, der var foranlediget af meldingen om et møde i denne uge mellem repræsentanter fra USA og Kina, som ifølge flere medier skal kulminere med et møde i november med den amerikanske præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Tilbage i eliteindekset er der kommet nyt til FLSmidth, der steg 1,7 pct. til 389 kr. mandag. Selskabets aktie er blevet ses efter af den amerikanske storbank JPMorgan, der skærer 20 kr. af det langsigtede kursmål, så det nu lyder på 420 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News. Amerikanerne har dog ikke har pillet ved den positive anbefaling "overvægt".

Oveni er der kommet regnskab fra minekoncernen BHP Billiton, hvis indtjening steg i 2018, når man ser bort fra særlige poster, men ikke helt nok til at stille markedet tilfreds, og aktien faldt på markedet i Sydney.

Overskuddet faldt til 3,7 mia. dollar fra 5,9 mia. dollar, hvilket især skyldtes engangsposter, der er blevet brugt til at rydde op efter den katastrofe, der opstod, da en dæmning kollapsede i Brasilien i 2015 med 17 døde, og millioner af liter af forurenet vand slapt ud fra dæmningen, som var ejet af BHP Billiton og Vale i et joint venture ved navn Samarco.

Derudover var der engangsposter til nedskrivninger i USA, blandt andet på grund af præsident Trumps skattereform.

FØRSTE REGNSKAB FRA NETCOMPANY SOM BØRSNOTERET

Det første regnskab som børsnoteret fra it-selskabet Netcompany, der faldt med 0,2 pct. til 235 kr. mandag, indeholdt en mindre nedpræcisering af EBITA-marginen til den lave ende af det tidligere udmeldte interval på 24,5-27,5 pct. Ellers fortsatte Netcomany sin markante vækst i andet kvartal, hvor den organiske vækst på 36,8 pct. over 2018-målet om en organisk vækst på 20-25 pct.

Også emballagekoncernen Hartmann er også regnskabsaktuel tirsdag. Selskabet, der er kendt for sine æggebakker, lancerede tidligere på året et omkostningsprogram, og besparelserne skulle gradvist få effekt i løbet af i år. Emballageproducenten venter i hele 2018 en omsætning mellem 2,2-2,3 mia. kr. og en overskudsgrad på 11,5-13 pct. Resultatet før skat ses ende på 213-282 mio. kr. Aktien endte uændret mandag i 378 kr.

Også UIE, Copenhagen Capital og Brøndby IF er blandt de selskaber, der tirsdag offentliggør regnskabstal for andet kvartal.

/ritzau/FINANS