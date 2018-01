Aktier: Genmab fortsætter anden handelsuge i top

Genmab ligger i front på det danske aktiemarked mandag middag og fortsætter de gode takter, som medicinalselskabet startede ud med i det nye år. Mandag middag ligger aktien til et plus på 2,4 pct. til 1126,50 kr., og årets plus i kursen nærmer sig 10 pct., hvilket er den største stigning blandt aktierne i det ledende C25-indeks på børsen.

Der er ikke noget nyt fremme om selskabet mandag, men Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, vurderer, at selskabet fortsat rider på bølgen, efter at finanshuset Jefferies fredag hævede både sit topsalgsestimat for Genmabs kræftmiddel Darzalex til 10 mia. dollar fra 8,4 mia. dollar og kursmålet for aktien til 1900 kr. fra 1700 kr. med en fastholdt købsanbefaling.

»Der er ikke noget nyt ude om Genmab bortset fra det, vi fik fra Jefferies i fredags. Den opdatering er kommet på et tidspunkt, hvor Genmab har været inde i en svær periode, hvilket har givet kursen noget medvind,« siger Martin Munk til Ritzau Finans.

»Aktien er kommet over de 1100 kr., og det har skabt noget momentum i aktien,« tilføjer han.

Med i toppen er Lundbeck med et plus på 2,1 pct. til 323,10 kr., efter at verdens største medicinalkoncern, Pfizer, har kastet håndklædet i ringen inden for sygdomsområderne Alzheimers og Parkinsons, som er to af den danske medicinalkoncern Lundbecks hovedfokusområder, skriver Wall Street Journal ifølge Børsen.

»Det er en positiv nyhed - og så følger Lundbeck den generelle positive stemning,« siger Jyske Banks senioraktierådgiver.

Samlet stiger C25-indekset 0,4 pct. til 1168,32.

NYE TOPCHEFER

Ingredienskoncernen Chr. Hansen åbnede stærkest mandag morgen med en stigning på 1,3 pct., efter at selskabet meldte ud, at Maruricio Graber bliver ny administrerende direktør i ingrediensselskabet. Ved middagstid er begejstringen dog taget af, og aktien ligger til et plus på 0,1 pct. til 589,40 kr.

Hos Ørsted har man ligeledes foretaget en udskiftning i toppen af selskabet. Samuel Leupold, der er koncerndirektør for Wind Power i Ørsted og medlem af Ørsteds koncernledelse, har valgt at fratræde sin stilling i selskabet. Martin Neubert, der er vicedirektør i Ørsted Wind Power, er udpeget som ny koncerndirektør for vinddivisionen og medlem af koncernledelsen i Ørsted fra 1. februar 2018.

Ørsted dropper til bunds i C25 og falder 0,9 pct. til 337,90 kr.

De to høreapparatselskaber William Demant og GN Group ligger i plus mandag middag med stigninger på henholdsvis 0,6 og 0,4 pct., efter nyheden om at de måske får følgeskab af kollegaen Sivantos på børsen i København. I hvert fald skriver Økonomisk Ugebrev, at det EQT-ejede selskab sigter efter en børsnotering i den danske hovedstad.

NOVO VIL KØBE BELGISK SELSKAB

Medicinalselskabet Novo Nordisk har af flere omgange forsøgt at overtage det belgiske selskab Ablynx, mens belgierne har ind til videre vist sig modvillige. Men nu kommer Novo med et konkret tilbud, hvori det foreslår at betale op til 30,50 euro per aktie for Ablynx, hvoraf de 28 euro er direkte betaling, mens de sidste 2,50 euro per aktie er såkaldte betingede vederlagsrettigheder.

Det belgiske biotekselskab har dog hidtil afvist tilnærmelserne.

»Dette er det andet forslag, Novo Nordisk har forelagt Ablynx' bestyrelse, og det repræsenterer en forhøjelse på op til cirka 14 pct. i forhold til det første forslag,« skriver Novo Nordisk i en meddelelse mandag.

»Det er noget, vi godt kan lide - det passer godt til strategien i Novo. Men ser man på størrelsen af et eventuelt opkøb, så er det ikke stort i en forretning som Novos,« siger Martin Munk.

Novo Nordisk-aktien stiger mandag middag 0,2 pct. til 338,95 kr.

SMÅ KURSMÅLSÆNDRINGER

Vindmølleproducenten Vestas får hævet kursmålet af den britiske storbank HSBC til 385 kr. fra 360 kr. Det ændrer dog ikke ved, at anbefalingen stadig er "reducer". Vestas-aktien stiger 0,9 pct. til 430,40 kr.

Bryggerigiganten Carlsberg har fået hævet kursmålet af Morgan Stanley fra 575 kroner til 625 kroner. Aktien stiger 0,1 pct. til 762 kr.