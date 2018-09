Volvos nye stationcar vækker minder om de svenske stormagtsdage

Volvo V60 synes mere aggressiv end sin storebroder, men stadigvæk distinkt elegant og underspillet svensk. Den er 12 cm længere end den gamle V60, og det flytter den fra rollen som klassens trangeste til at være den rummeligste.

Volvos imagehistorik er fascinerende læsning. I 1980erne var de med 240-serien lidt for træge og fodformede, men så kom 850-serien i 1990erne, da de satte trumf på imageoffensiven ved at stille op i det britiske touringcar-mesterskab med en stationcar- udgave af 850eren. Fra at være latterliggjort som verdens hurtigste traktor havde de pludselig en af verdens hurtigste stationcars.

Dengang var noget af det svedigste (sådan talte jeg og mine jævnaldrende i 90erne), man kunne se på en dansk landevej, en karrygul Volvo 850 T5-R stationcar med koksgrå fælge. Den kunne æde en Odder-barnevogn og kørte op med en BMW M5 i en lyskrydsduel – det var coolness på hjul.

I dag er der langt mellem de karrygule stationcars fra Volvo. Men tiderne har også ændret sig, og en hurtig stationcar har ikke samme coolness som i 1990erne. Volvo har fulgt med tiden og er i dag i endnu højere grad end tidligere et mærke for design-aficionados. Arkitekten og den grafiske chefdesigner, der i gamle dage ville have overvejet en Saab, er i dag til fals for Volvos kølige skandinaviske linje.

Det var en designstil, Volvo introducerede med den nyeste XC90, og som de har finpudset med S90, V90, XC60 og nu den nye V60, og skal jeg være hudløst ærlig, så er den nye V60 i min optik den smukkeste af dem alle. Dimensionerne har en perfekt harmoni, og måden, lygter, luftindtag og hoftelinjen er markeret på, gør den tanden mere karakterfuld end storebroderen V90.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Volvo V60 D4 auto. Inscription Pris: 609.980 kr. Mål (L/B/H): 476/185/143 cm Køreklar vægt: 1.740 kg Anhængervægt m. bremser: 2.000 kg Bagagerumsvolumen: 529-1.441 liter Motor: R4, turbodiesel på 1.969 cm3 Ydelse: 190 hk ved 4.250 o/min Moment: 400 Nm ved 1.750 o/min Transmission: 8-trins automatisk 0-100 km/t: 7,9 sekunder Topfart: 220 km/t Forbrug: 21,7 km/l CO2-udledning: 122 gram/km

Artiklen fortsætter under billedet Bagenden er mere traditionelt stationcar-dimensioneret end på V90, og det gør V60 mere praktisk.

Regulært herregårdscomeback

Den nye V60 afløser i virkeligheden to modeller. Den gamle V70 og den gamle V60. Den skal altså have brugbarheden fra V70eren og samtidig bibeholde det dynamiske og lidt kompakte udtryk fra V60.

Den nye V60 er 12 cm længere end den gamle V60, og det meste af den forlængelse er gemt mellem akslerne. Så bagsædepladsen er blevet markant bedre, og så er bagagerummet vokset. Faktisk er bagagerummet på 529 liter kun 31 liter mindre end i storebroderen V90 og 46 liter mindre end i den gamle kasseformede Volvo V70. Så på plads og praktisk andvendelighed slår den sin forgænger og lukker næsten hullet til den gamle V70. I praktiske termer betyder det, at fuldt pakket til en familietur til Bornholm æder den to oppustelige SUP-boards, fire store tasker med tøj, en køletaske, to dyner og en taske med familiens uundværlige elektronik. Læg dertil en cykel på taget + fire personer i bilen, og jeg må nikke imponeret af vognen.

Det er lige præcis det, som Volvos herregårdsvogne har kunnet, siden den første Duett ramte svensk asfalt i 1950erne, og her er den nye V60 et regulært comeback, efter den gamle V70 blev sendt på pension. For selvom den nye V90 har marginalt mere plads end V60, er den markant dyrere og har en mere skrå bagklap.

V60 starter ved 511.680 kr. for en D4, mens en V90 D3 med en mindre motor starter ved 626.980 kr., så V60 lander perfekt i den midlertidigt ubesatte rolle i Volvo-programmet, som den semi-folkeligt-tilgængelige herregårdsvogn.

Artiklen fortsætter under billedet I starten introduceres V60 med en 190 hestekræfters diesel-maskine eller to benzinudgaver med enten 250 eller 310 hk. Senere følger mindre motorversioner – både i diesel- og benzinudgaver.

Diesel eller benzin

Testbilen er en V60 D4 på 190 hk med Volvos 8-trins automatgear. Motoren er den samme 1.969 cm3-blok, som hele V60-programmet benytter. D4 diesel er i topudstyrsniveauet Inscription opgivet til at trille 21,7 km/l, og med fuld oppakning og tagbøjler med cykel spadserer den omkring 16 km/l, og det er godkendt. Vi har også testet den kraftigste benzinudgave T6 med 310 hk og firehjulstræk, og den er opgivet til 13,2 km/l og kørte omkring 11 km/l i den virkelige verden.

Nuvel – den var hurtigere, og firehjulstrækket gør den mere vinteregnet. Men du bliver hurtigt træt af at hælde brændstof på vognen. Det gjorde vi i hvert fald. Så selv om dieselforskrækkelsen er udtalt i disse tider, synes D4 dieselmaskinen som det klart bedste motoralternativ til V60 lige nu.

Der kommer formentlig en T4 benzinversion med 190 hk og måske også en T3 med 150 hk, men med en egenvægt på lidt over 1,7 ton kræver den nye V60 lidt moment, og her er dieselmaskinerne bare stærkere end benzinerne, så D4 ligner stadigvæk det perfekte kompromis.

I sidste ende handler det dog om købers behov. Køres der langt og meget på motorvej, vil diesel D4 være forrygende, mens mange små ture på landevej og i by, hvor power spiller andenviolin, der vil de kommende mindre benzinmotorer formodentlig være tilstrækkelige.

Artiklen fortsætter under billedet Og hælder man lystigt bagage ind til loft, så kan der være to oppustelige SUP-boards og familie-habengut til fire på ferie.

Kabinelækkerier

Kabine og interiør er som det ydre design skåret over samme læst som V90 og XC60. Stilren med flot finish og lækre materialer. Den har en stor lodret touchscreen i midten, og er man først fortrolig med Volvos sensus-infotainmentsystem, så virker det relativt ukritisabelt. Eneste anke er, at nogle funktionaliteter er gemt lige langt nok væk. F.eks kræver det to tryk på skærmen, hvis du vil frem til klimanlægsmenuen og sænke temperaturen fra 22 til 20 grader i kabinen.

Det lyder måske ikke voldsomt, men på en gammeldags drejeknap var det gjort simplere og hurtigere. Det er ikke, fordi jeg er teknologiforskrækket, men nogle gange må teknologibegejstringen ikke slå brugervenligheden, og i forhold til de mange touchscreens i nye biler, så er jeg fan, men mener samtidig, at volumen og temperaturknapper bør være analoge og kunne betjenes med én handling.

Artiklen fortsætter under billedet Kabinen er underspillet elegant og materialekvaliteten flot. Foto : Henrik Dreboldt

Konklusion

De kunder, der overvejer den nye Volvo V60, vil formentlig også kigge i retning af en Audi A4, BMW-3 serie og Mercedes C-Klasse. De fås alle som stationcars og ligger i samme prisleje. Den nye Volvo V60 er ikke helt så lækker indvendig som en A4, den har ikke helt samme komfort som en C-Klasse og er ikke helt så underholdende som en 3-serie. Til gengæld slår den dem på praktisk anvendelighed – hvilket er en stationcars kardinaldyd. Derudover er den nye V60 i min optik også den mest karakterfulde og den smukkeste.

Valget handler i sidste ende om personlige præferencer. Men i min bog er V60eren et mulehår foran den nye C-Klasse som den stationcar i det lille premiumsegment, jeg helst ville have holdende i perlegruset. For nok har tyskerne nogle mere raffinerede drivlinje-alternativer, men Volvo V60 kan noget på designfronten, som tyskerne kun kan drømme om.

Igen – det er dybt subjektivt, men den har ingen deciderede svage punkter, og den sparker resten af feltet til hjørne på stationcar-kernekompetencer. Læg dertil mærkets stærke staioncar-historie og mindet om de karrygule 90er-lyn, og jeg ville lande i stolen foran en Volvo-sælger, hvis jeg var i markedet for en stationcar i 5-600.000 kroners-klassen.