Volvo til større vovser

Volvo V60 har som stationcar aldrig været blandt de rummelige, og med en bagagerumsvolumen på 430 liter skal familiens hund helst stamme fra kategorien skødehund, hvis den skal have bare lidt plads til at røre sig. Skødehunden kan nu vige pladsen for en større udgave af menneskets bedste ven, for Volvo skifter nemlig sin model ud med en langt mere rummelig – den nye V60 har et bagagerum med plads til 529 liter, en volumen som nu ligger over eksempelvis den, man finder i konkurrenten Audi A4 Avant.





V60 står på samme platform som XC60, S90, V90 og XC90, og senere i år ventes Volvo at præsentere den nye sedanudgave, S60. Det er så godt som sikkert, at Volvo indenfor det næste år vil lave en Cross Country-version af V60 - hævet undervogn, beskyttende plast og ændrede køreegenskaber

Velkommen i den svenske stue. V60-kabinen adskiller sig ikke meget fra alle de øvrige nye Volvo-modeller, og i centrum står den 9,3" store touchscreen, som er standard. Det meste betjenes via den, hvorfor mange fysiske knapper har ladet livet - som ikke er til gavn for trafiksikkerheden

Den øgede volumen kommer ikke blot fra 12 cm længere karrosseri (nu 476 cm), men også som en konsekvens af den mere moderne SPA-platform (Scalable Product Architecture), som Volvo havde premiere på med XC90 i 2014. Den skal bruges i alle modeller fra og med 60-serien (V60, XC60, S60), mens mindre modeller som den nye XC40 og en kommende V40 har en platform udviklet i samarbejde med den kinesiske ejer Geely til kompakte modeller.Som i enhver anden ny Volvo, ligger der ingen motor med flere end fire cylindre i den nye V60, så Audi, BMW og Mercedes-Benz skal bekæmpes med fire cylindre og elektrificering. En fuldelektrisk V60 forventer vi et stykke ude i fremtiden, og V60 kommer først med to dieselmotorer (150/190 hk), to benzinmotorer (252/310 hk) og i to plugin-hybridudgaver, T6 Twin Engine med 340 hk og T8 Twin Engine med 390 hk.Den nye V60 har et stærkt designtilhørsforhold til de øvrige nye modeller, og det går igen i kabinen, hvor førerpladsen har mere eller mindre samme opbygning som vi har set det fra Volvo siden XC90 kom på markedet. I centrum står en 9,3” touchscreen i portrætformat (standard), vinklet let mod førerpladsen, omkranset af store luftdyser og et instrumentbord med bløde linjer.Ingen ny Volvo er komplet uden at have et sikkerhedsudstyr i den absolutte topklasse, og her er V60 også rigtig godt med. Den har systemer, som gør, at man ikke kører af vejen, at bilen styrer væk fra biler man potentielt kan støde sammen med, og som standard har den automatisk nødbremse, som kan genkende både fodgængere, cyklister og større dyr. Pilot Assist-systemet med adaptiv fartpilot og sporassistent er til V60 opgraderet til at styre bedre i kurver og have øget stabilitet. Den nuværende V60, den med det lille bagagerum, er fortsat på markedet til priser fra cirka 370.000 kr. Den nye, som har stærkere basismotorer, vil blive dyrere, men konkurrencen i klassen er ekstremt hård med mere eller mindre konstante kampagnepriser.