Værsgo – her er min drømmegarage

Sidste år lavede jeg en serie af podcast med forskellige biljournalistiske koryfæer. Et fast punkt var deres ultimative drømmegarage. De fem biler, de allerhelst ville eje, fordelt på kategorierne: sportsvogn, klassiker, 4X4 (SUV), bybil og allrounder. Svarene strittede i både øst og vest.

Men det virkelig interessante var, at enhver bilnørd på basis af de fem svar lynhurtigt kunne konkludere, om det var en motorjournalist, de delte automobilværdier med. Det var fuldstændig som med filmmagasinet Bogart fra slutfirsene. Hvis filmanmelderen Ole Michelsen gav en film mere end tre ud af fem bogarthatte, vidste teenageren Henrik Dreboldt, at han skulle gå en stor bue uden om filmen. En pointe filmen ’Kilden i Provence’ bekræftede tifold. Hvorimod hans konsekvente nedslagtning af Steven Seagals film betød, at jeg vidste, at 13-årige Henrik Dreboldt var sikret 100 pct. underholdningsgaranti.

Derfor vil jeg gerne invitere indenfor i min drømmegarage, da det kun er rimeligt at lægge kortene på bordet, så du kan vurdere, om mit automobile verdenssyn er værd at bruge som barometer for dit næste bilkøb.

Lad os starte med sportsvognene. Kunne jeg vælge frit på alle hylder, ville jeg vælge en Porsche Cayman S med manuelt gear. Alternativt ville jeg vælge en Mazda MX-5. Det er de bedste sportsvogne på markedet lige nu – målt på talent for at give køreren maksimalt underholdningsudbytte ud af sine anstrengelser.

Taler vi klassiske biler, er der ingen vej uden om enten Lancia Aurelia (alle GT-vognes moder) eller Ferrari Daytona, fordi den sidste er så forbandet halvfjerdser-cool med sin kombination af organisk flydende design og skarpe hjørner.

Jeg ved godt, at en Porsche Cayenne er vanvittig imponerende. Men skulle jeg køre fra Danmark til Afrikas sydligste punkt med stil, og jeg kunne vælge på alle hylder, så ville jeg vælge en Range Rover i 4X4-kategorien. Nuvel – en Toyota Land Cruiser ville formodentlig være det klogeste valg, men den har ikke samme stil som den grandiose brite, og det visuelle udtryk er afgørende i min bog. På den front er jeg udpræget automobilæstetiker.

Som bybil vælger jeg alle bybilers moder – en Mini. Ikke at den nye Mini er lige så handy som originalen fra slutningen af 1950’erne. Men den har oceaner af stil, kører forrygende og er let at parkere. En tæt nr. 2 er VW Up med 90 hk turbomotor. Den er billig, hysterisk underholdende og endnu mere velegnet til stenbroens brutale parkeringsmiljø end Minien.

Som allrounder er det tæt på uafgjort mellem Volvo V90 CrossCountry og Subaru Forester. Den første er uden tvivl den lækreste og mest luksuriøse, og den kan løse ALLE opgaver. Men det kan Forester også, og den har en underdog-faktor, jeg altid falder for, med sin insisteren på den besnærende boxermotor og høje grad af solide brugbarhed. Skal jeg vælge, vil automobilæstetikeren dog insistere på Volvoen.

Sådan. Fem kategorier og fem drømmebiler. Nu er du, kære læser, klædt på til at vende tomlen op eller ned ad mit automobile verdenssyn.