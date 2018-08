Toyota siger farvel til to topsælgere

Rygterne har svirret gennem længere tid, og da Toyota for få måneder siden offentliggjorde det overraskende træk, at den amerikanske sedan Camry kommer til Europa i starten af 2019, var skæbnen beseglet for japanernes firmabil i Europa gennem 21 år, Avensis. Og med sommerens afslutning kommer så den endelige afslutning for Avensis. Produktionen er stoppet, og det er dermed for sent at bestille en fabriksny udgave af den engang så populære sedan og stationcar - der vil være lagerbiler tilbage hos forhandlerne, som sandsynligvis giver en pæn rabat.



Den første Avensis kom på markedet i 1997 som afløser for Carina, og Avensis tog over med stor succes. I mange år var modellen en af de absolutte favoritter hos danske firmabilister, og også mange private købere steg med på Avensis-vognen.



Den sidste udgave, som grundlæggende stammer helt tilbage fra 2009, blev introduceret med både benzin- og dieselmotorer, og ved et facelift i 2015 fik den nye dieselmotorer, skaffet på licens fra BMW. Men dieselmotorerne udgik allerede tidligere på året, hvor Toyota offentliggjorde, at det er stort set slut med dieselmotorer i personbiler - fremover vil fokus på hybriderne blive skærpet yderligere.



Fremtiden for Camry i Danmark stadig usikker



I modsætning til fx Auris og RAV4 kom Avensis aldrig i en hybridversion, som kunne have sikret dens overlevelse et stykke af vejen. Det kan virke paradoksalt, at den amerikanske Camry, der ikke fås som stationcar, der typisk står for meget af salget i klassen i Europa, kun kommer over Atlanten som hybrid. Den danske importør har ikke besluttet, om Camry kommer til salg i Danmark, men gør den ikke det, vil det uden tvivl efterlade forhandlerne med et hul i modelprogrammet.



Toyota kan lige nu være behjælpelige med SUV’erne RAV4 (en ny kommer på markedet i 2019) og C-HR, eller med Auris som stationcar. Det er bilerne, Toyotas hjemmeside henviser til under modellen Avensis. Man kunne måske have tænkt, der også ville være en henvisning til MPV’en Verso, men reduktionen i modelprogrammet omfatter ikke kun Avensis, men også den praktiske Verso.



Verso startede som Corolla Verso i 2001, og det var perfekt timing for introduktionen af en kompakt MPV. Renault lagde ud med Scenic i 1996, og de fleste mærker fik succes med MPV-modellerne i den størrelse. Det var før tingene tog en drejning, og SUV’erne tog over som familiens smarte bil. Verso er den sidste tilbageværende MPV fra Toyota - gennem årene har vi også haft fornøjelsen af den specielle Previa med motoren monteret næsten fladt under forsæderne, den besynderlige og meget rummelige Yaris Verso, den populære Picnic og dens afløser, Avensis Verso.





Den praktiske MPV Verso udgår samtidig med Avensis. Også den lider under skiftende trends - kunderne vil i dag langt hellere have en SUV end en MPV Foto : PR