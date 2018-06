Tjekkisk SUV for fuld udblæsning

For første gang breder Skoda nu sporten til sine SUV-modeller. Mens det ville være oplagt at lave en RS-variant af Superb ud fra et dynamisk synspunkt (lavere bil, mere præcision), så skriger markedet mere på solidt motoriserede SUV’er, så derfor kommer nu den mellemstore SUV Kodiaq, den med syv sæder, som RS. Vi er tæt på den officielle premiere, så for at få mest mulig opmærksomhed, har Skoda sendt den til rekordforsøg på Nürburgring med Sabine Schmidt bag rattet, racerkører og tv-kendis. Efter 9:29,84 minutter kører Kodiaq RS og Schmidt over målstregen, og en ny rekord er sat. Bedste omgangstid for en SUV med syv sæder.





Forventer man en kraftig benzinmotor i den nye RS, så bliver den en skuffelse. Der ligger ikke en 2-liters turbomotor med 300 hk under motorhjelmen, men i stedet den 2-liters BiTDI-dieselmotor med to turboladere, som er ny hos Skoda, men som fik debut i den seneste Volkswagen Passat og senere blev placeret i Tiguan og Tiguan Allspace – en tilbagevenden til filosofien fra den første Fabia RS, som også udelukkende kom med dieselmotor. Mens der næppe kommer en Kodiaq RS med benzinmotor, får vi i løbet af 2019 eller 2020 en plugin-hybrid at se.



500 Nm og 0-100 km/t på under 7 sekunder



Den firecylindrede diesel yder i Kodiaq RS 239 hk, og mens Skoda ikke har offentliggjort andet omkring motoren, så kan et kig i dataarket for Tiguan Allspace med samme motor afsløre et maksimalt moment på 500 Nm fra 1.750-2.500 o/min, en DSG-dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin, en accelerationstid fra 0-100 km/t på 6,7 sekunder og en topfart på 228 km/t. Tallene kan selvfølgelig variere lidt, men de skulle være tæt på de endelige.





For at få en sportslig lyd ud af dieselmotoren, har Skoda udstyret bilen med et elektronisk lydsystem kaldet Dynamic Sound Boost, men om det er rent kunstig skabt lyd eller forstærket lyd fra motorrummet, finder vi ud af, når Kodiaq RS inden længe bliver fuldt offentliggjort. Firehjulstræk, elektronisk styret undervogn (Dynamic Chassis Control), køreindstillinger (Drive Mode Select) og progressivt styretøj er standard.