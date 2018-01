Tilbage til rødderne - den store Range Rover på vej som coupé

Den originale Range Rover, af mange hyldet som den første luksus-SUV, kom på markedet i 1970, og mens det i dag ville koste kunder og vække opsigt, så blev den bygget helt frem til 1981 udelukkende med tre døre. Bagsædepassagerer kom, bogstaveligt talt, i anden række. Range Rover med tre døre forsvandt med første generation, og ingen har troet på, at den britiske luksus-SUV ville vende tilbage til sin oprindelige form. Før nu. Spionbilleder har vist den underlige bil med tre døre, men bilproducenter tester på mange måder og med forskellige prototyper, men billederne viser sig altså at tale sandt.



Den nye Range Rover SV Coupé bliver vist med sit store karrosseri med kun tre døre på den kommende biludstilling i marts, og mens grundkonstruktionen er den “almindelige” store Range Rover, vil man kunne se, at coupéen kører med kortere akselafstand og et ændret design. Hvor meget designet rykker sig, vil kommende billeder vise, for indtil videre har vi blot et billede af kabinen set fra oven.







Luksus for fire



Der virker til at være en streng zoneopdeling af kabinen med forsæder i lyst læder og bagsæder i mørkeblå, og coupéen gør sig som luksusbil med to separate pladser bagi, delt af den gennemgående midterkonsol i træ.



Førermiljøet stammer fra den faceliftede udgave af Range Rover med fem døre, hvor indretningen især præges af de to touchscreens - som i den nye Velar. SV-delen af den nye models navn henviser til, at det er specialisterne hos Jaguar-Land Rovers Special Vehicle Operations (SVO), der tager sig af udvikling og produktionen. SVO står bag de sportslige og mest luksuriøse specialmodeller, og de vil producere og håndsamle blot 999 eksemplarer af den nye SUV. Derfor kan vi også med rette forvente, at der ligger en særdeles kraftig V8 med tæt på 600 hk under motorhjelmen på coupéen.





Artiklen fortsætter under billedet Den eksisterende Range Rover med fem døre, viser hvad man langt hen ad vejen kan forvente af designet, men der vil dog være ændringer også af fronten på den nye model, som kun skal produceres i 999 eksemplarer Foto : PR Nick Dimbleby

Range Rover SV Coupé bliver Land Rovers absolutte topmodel og dyreste bil. Et vigtigt statement i en industri, hvor Range Rover-modellerne skal kæmpe mod endnu dyrere biler fra Ferrari, Lamborghini, Bentley og Rolls-Royce - mærker som har eller er på vej med egne luksus-SUV’er.