Tesla vil producere endnu flere biler: Skifter til produktion i døgndrift

Nu skal tempoet op på den tidligere langsommelige produktionen af Teslas Model 3.

Det sker efter, Elon Musk har meldt ud, at Tesla skal op på at producere 6.000 Model 3 biler om ugen inden udgangen af 2016. Hvis det mål skal nås, kræver det produktion i døgndrift.

Målet om 6.000 biler om ugen er højere end det hidtidige mål om 5.000 biler om ugen i slutningen af andet kvartal, hvilket kan tyde på en positiv udvikling.

Efter udmeldingen om det nye mål steg Teslas aktier med 2,7 pct.

Det er på fabrikken i Freemont i Calfornien, at Model 3 fra nu af skal produceres i alle døgnets 24 timer. For at opnå målet, vil Tesla ansætte 400 nye medarbejdere om ugen på fabrikken i løbet af de næste uger.

For at gøre fabrikken klar til at nå det nye mål, planlægger Tesla desuden en ny pause i deres produktion af Model 3 i næste måned lignende det 3-5 dages stop i produktionen, vi ser i denne uge, som skal opdatere fabrikkerne i Californien og Nevada.

Opdateringerne i denne uge skal sikre Tesla en produktion på 3.000-4.000 biler pr. uge i næste måned.

Tesla producerede i alt knap 10.000 Model 3 biler i første kvartal og missede målet om at producere 2.500 om ugen inden udgangen af marts.