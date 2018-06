Suzuki Jimny er stadig en ægte 4x4

Mercedes-Benz G-Klasse. En kantet klassiker, som nu er kommet i en helt ny udgave, men stadig med al den hardware, der skal til for at kravle over klipper og krydse floder og mudderhuller. Hvis du altså har mindst 2,2 millioner kr., for mindre kan ikke gøre det. Men måske eventyret er tættere på, end du tror, for nu kommer en ny udgave af en anden kantet klassiker, som vil koste en brøkdel af G-Klassen. Suzuki Jimny, den japanske mikro-firehjulstrækker, er tilbage. Og den har teknik som en klassisk firehjulstrækker til terræn- og eventyrbrug.

Den første lille 4x4, LJ, kom faktisk ni år før den første G-Klasse, i 1970, så det er på sin plads at kalde Suzukis mindste firehjulstrækker for en klassiker. Den model de fleste genkender, er den første Jimny fra 1998, som er produceret helt op til 2018. Princippet har været at holde teknikken basal og hårdfør, så selv om Jimny er lille, kan den bruges på det groveste. Selvbærende karrosseri, permanent firehjulstræk? Glem det, her er det en stiv chassisramme med to langsgående profiler med motoren og akslerne placeret på rammen - og karrosseriet ovenpå. Det giver en robust, stabil og tungere bil, men det er vejen frem i terræn, og derfor holder Suzuki fast i princippet.





Informationerne er indtil videre få omkring den nye generation Jimny, men den skulle blive lettere end forgængeren, og den nye stive bagakslen med hjulophæng med tre led skulle give mere stabile køreegenskaber både på vejen og når asfalten bliver til grus, mudder, sne og alt muligt andet sjovt. Manuel gearkasse med fem trin, reduktionsgear og firehjulstræk som skal kobles til, giver den helt rette terrænkombination.



Ny 1,5-liters motor

I Japan skulle Jimny få en lille motor på under 0,7 liter, men den er til for at holde firehjulstrækkeren under en bestemt grænseværdi (Kei-car), så i Europa bliver i stedet en ny 1,5-liters motor aktuel. Der bliver altså umiddelbart ingen 1-liters turbomotor, motoren kendt fra bl.a. Swift, i den nye udgave af Jimny.

Designet gør den nye Jimny til en absolut perle. Den er mere kantet end den gamle, og sammenligninger med den store G-Klasse er ikke helt ved siden af. Der er rigtig meget Jeep at se i forlygter og grill, men når det fungerer så godt, som det gør på Jimny, er det bare et plus. Hele bilen er så firkantet, at Suzuki har været nødt til at gå tilbage i tiden og indføre tagrender, så regnen ikke fosser ned ad siderne. I kabinen er den moderne tid rykket ind, og en 7" touchscreen fra de andre Suzuki-modeller står prominent øverst i midterkonsollen. Der er detaljer som luftdyser og klimaanlæg fra andre modeller, men Jimny har et råt look med simpel instrumentering, lang gearstang og synlige skruer, som giver et indtryk af en hårdfør bil. Men Jimny skulle ikke være mere hårdfør, end af sikkerhedsudstyr som automatisk nødbremse bliver en mulighed.

Flere detaljer om den nye Jimny offentliggøres i juli. Den danske importør har endnu ikke tilkendegivet, om den nye Jimny kommer til Danmark, men vi stemmer helt sikkert for, at forhandlerne skal tilbyde den til eventyrlystne kunder.