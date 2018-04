SUV-fest med Toyota og Subaru i spidsen

Det virker til, at vi uge efter uge kan præsentere mindst en ny SUV, men strømmen af nyheder er baseret på strømmen af kunder, der søger mod SUV’erne. Med risiko for at trætte læserne kan vi igen præsentere to nye SUV-modeller, men denne gang er det nye udgaver af to modeller med kendte navne, biler som allerede for mange år siden blev solidt etableret på markedet: Toyota RAV4 og Subaru Forester. De to japanske modeller havde verdenspremiere på den internationale biludstilling i New York, og de er blot to af en række biler af denne type, der så dagens lys i Javits Center midt på Manhattan. USA er, trods alt, det mest SUV-tossede marked i verden.

Toyota og Subaru har mere end ophavsland og New York-udstillingen til fælles. De to producenter har begge en klar holdning til, at dieselmotoren fremover er en saga blot, og de nye udgaver af RAV4 og Forester er udviklet uden den nøjsomme motortype, og ud fra et økonomisk synspunkt giver det mening, for mens europæiske kunder traditionelt køber større biler med dieselmotor, har japanske og amerikanske kunder ingen interesse for det omdiskuterede brændstof.