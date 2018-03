Subaru Impreza - igen på vej til Danmark

Den japanske Subaru Impreza kommer på markedet i april, og konkurrenterne er VW Golf, Honda Civic og Hyundai i30. Den er unik ved altid at have firehjulstræk

Der mangler, pænt sagt, ikke biler i den populære Golf-klasse, og man skal have meget unik smag for ikke at kunne finde en model, der passer - fra de billige modeller Seat Leon og Fiat Tipo over de storsælgende VW Golf og Peugeot 308 til de dyre typer som Audi A3 og Mercedes-Benz A-Klasse.





Et smalt modelprogram: to benzinmotorer, en gearkasse - går man efter diesel i Impreza, går man forgæves. Til gengæld er det muligt, at den senere kommer som hybrid eller elbil

Subaru Impreza har aldrig været den storsælgende eller den billige, og det forudser vi heller ikke vil blive tilfældet med årgang 2018, som introduceres hos de danske forhandlere i april efter at modelnavnet har været ude af det danske marked i en tid - det unikke koncept med boxermotor og firehjulstræk i alle versioner bliver med den nye model yderligere forstærket af, at automatisk gearkasse er standard, og at kunderne ikke har mulighed for at vælge en dieselmotor.Et smalt modelprogram med en karrosserivariant (hatchback) og to benzinmotorer behøver imidlertid ikke være en hindring, og Subaru håber, at nye kunder vil komme til og opdage, at Impreza er veludstyret og velkørende og retfærdiggør prisen. Priserne er generelt 30.000 kr. lavere end for XV-modellen, den kompakte SUV, som er baseret på Impreza, men som kommer med bl.a. øget frihøjde og større hjul.

Priserne starter ved 269.900 kr. for basismodellen Impreza 1,6i Lineartronic Base (114 hk), og det er en indstigningspris cirka 100.000 kr. højere end for Seat Leon, 54.000 kr. over Honda Civic og stort set det samme som Audi tager for sin billigste A3 Sportback. Det kan vise sig at være en pris, der skræmmer en del kunder - kunder som alligevel ikke går op i, at firehjulstræk, automatisk gearkasse (CVT) og adaptiv fartpilot er standard. Ingen anden bil i klassen kommer med de elementer som standard, og meget få af dem findes med firehjulstræk.





Alle Impreza kommer udstyret med automatisk gearkasse, adaptiv fartpilot, udvidet automatisk nødbremse og Apple CarPlay

Basismodellen har det udstyr, de fleste vil eftersøge i en ny bil i denne klasse. 16" alufælge, 6,5" infotainmentsystem med Apple CarPlay og Android Auto, det kamerabaserede sikkerhedssystem EyeSight med bl.a udvidet automatisk nødbremse, varme i forsæderne og regnsensor, mens næste model i rækken - 1,6i Lineartronic Active til 339.900 kr. kommer med 8" infotainmentsystem, læderrat med varme, 17" alufælge, automatisk klimaanlæg, blind vinkel-system, LED-forlygter, bakkamera og meget mere, men det er umiddelbart en høj pris at betale for en bil i Golf-klassen med 114 hk.Den dyreste Impreza-model er udstyret med den stærkere 2-liters benzinmotor med 156 hk, og den kommer udstyret som 1,6i Active - prisen for Impreza 2,0i Lineartronic Active er 359.900 kr., og metallak koster til den og de øvrige modeller 6.000 kr. ekstra.