Stilig arrogance fra Audi

Første gang jeg hørte om Audi Q8, tænkte jeg: »Åh nej – ikke igen. Ikke endnu en gummistøvle forklædt som løbesko.«

Sådan har jeg haft det med både BMW X6 og Mercedes GLE Coupé – der begge er coupé-udgaver af klassiske praktiske SUVer. Jeg forstår simpelthen ikke ideen med at skulle gøre et fornuftigt og praktisk format sportsligt? Hver for sig er jeg begejstret for både SUV-formatet og coupé-formatet. Men med en coupé-formet SUV tager man og skærer det bedste ved begge formater væk og lader resterne indgå i et uhelligt ægteskab. Væk er coupeens lavtflyvende design, lave tyngepunkt og gode køreegenskaber, og væk er SUVens praktiske anvendelighed. Du står altså tilbage med en klodset bil uden særlig meget plads, som ser ud, som om den forsøger at trække i en sportshabit, der er to numre for lille.

Og som naturligvis koster 10-20 pct. mere end den SUV, den er baseret på. Selv med monoklen mast helt ind i øjenhulen har jeg svært ved at se andre pointer, end at bilerne skal sende et signal til omverdenen om, at ejerne har så mange penge, at de ikke behøver kere sig om praktisk anvendelighed eller andre kvaliteter. De har simpelthen råd til at købe noget gennemført ubrugeligt, uden at det rører dem det mindste.

Den nye Q8 er »coupé-udgaven« af Audi Q7 – og derfor mit indledende åh nej, for så er Audi også hoppet på galejen med at gøre højtflyvende og praktiske SUVer til noget, de ikke er og aldrig kan blive – nemlig en sportslig coupé. Så den nye Q8 er allerede bagud på point, da jeg henter testbilen med efternavnet 50 TDI.

Perfekt match

Den indhenter imidlertid sit handicap allerede på de første 100 testkilometer. Q8 deler sin MLB-Evo-platform med biler som Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Audi Q7, Volkswagen Touareg og Lamborghini Urus, og den har allerede bevist, at den dækker et uhyre bredt repertoire – fra britisk luksus til italiensk hysteri.

I Audi Q8 oplever jeg den dog fra sin hidtil mest komplette side. Den testede Q8 har luftundervogn, og det giver naturligvis en bredere spændvidde. Men på motorvej cruiser den ubesværet af sted med drive select sat i comfort-indstillingen, og så snart jeg rammer de små veje, flipper jeg den i sport. Styretøjet strammer op, speederresponsen bliver hurtigere, undervognen strammere og gearskiftene hurtigere. Motoren er den velfungerende treliters V6 på 286 hk, og den har rigelig med power og bundtræk til den 2,2 ton tunge vogn. 0-100 km/t er ekspederet på 6,3 sekunder, og topfarten er 245 km/t.

Det er tal, der ville pynte på enhver sport-coupés CV. Men nu er det her jo en SUV coupé, og den høje vægt og det høje tyngdepunkt kan den ikke køre fra. Efter omstændighederne tackler den dog min favorit-sognevej godt. Den ligger fladt i kurverne, og firehjulstrækket griber betryggende i underlaget.

Men det bliver aldrig sjovt eller involverende. Det er bilen simpelthen for stor til, og selv om undervognen er stenhård og stram i sport, så søger de små 2,3 ton med chauffør uvægerligt mod yderkanten på kurven på en måde, der tager toppen af underholdningsværdien. Den kan rigtig meget, men det bliver hurtigt anstrengende. Så jeg flipper den tilbage i comfort og nyder i stedet den elegante måde, hvormed den æder et overset fartbump i en landsby. Det er som en tør svamp på et vådt badeværelsesgulv – den suger alt til sig. Så nej – den er ikke en køredynamiker, det er den simpelthen for stor og tung til. Men den kører skarpere end en Q7 og leverer i comfort-indstillingen den klassisk afslappede køreoplevelse, der matcher SUV-formatet.

Ud over den testede drivlinje kommer Q8 også som 45 TDI med 231 diesel-hk fra samme V6er som testbilen og som 55 TFSI med 340 hk fra en 3,0-liters V6-turbobenzinmotor. Spionbilleder indikerer, at der på længere sigt også er en SQ8 på vej, så forvent +400 hk i dyret engang i 2019. Overordnet set er den 286 hestes V6er dog et forrygende match, og størrelse, vægt, undervogn og drivlinje opleves tilsammen virkelig harmonisk i testbilen, når ikke den skal jagte kurver, men bare levere komfort ved frisk fart.

Uangribelig kabine

I kabinen er det tydeligt at se, at Q8 kommer to år efter Q7, for selvom Q7 havde det fine virtual cockpit, så har Q8 hele det højteknologiske touchscreen-univers fra den nye Audi A8. Jeg har skrevet der før og skriver det gerne igen, at det lige nu i efteråret 2018 er det mest velfungerende og lækre kabineløsning på markedet. De to store skærme i midterkonsollen fungerer intuitivt og leverer en knivskarp opløsning, og med den lille klik-lyd og hektiske feedback de giver, når man trykker, så får man en »rigtig-knap-fornemmelse«, når man bruger systemet, og det er forrygende. Læg dertil at materialekvalitet og finish er på vanligt uangribeligt Audi-niveau, og det er svært at finde noget at hidse sig op over indenfor. Bagsædepladsen er også kongelig, og selv om man ikke kan få en tredje sæderække som i Audi Q7, så er der masser af plads i bagagerummet. 605 liter for at være helt præcis, og det placerer den lige mellem BMW X6 (580 liter) og Mercedes GLE Coupé (650 liter).

Audis kølergrill vokser fra model til model, og Q8'erens må være mærkets største. Men det sømmer sig sært velfungerende på den kompakte Q8. Foto: Henrik Dreboldt

Trump får svært ved at følge med

Prisen starter ved 1.304.012 kr., og det er tæt på 150.000 kr. mere end en Q7 med samme motor. Så er konklusionen ligesom med BMW X6 og Mercedes GLE, at det bare er en dyrere, dummere og mere upraktisk udgave af den fuldfede luksus-SUV, modellen er baseret på?

Nej, det mener jeg ikke er sagen i tilfældet Q8. Først og fremmest fordi den subjektivt set løser den visuelle udfordring langt bedre end konkurrenterne. De har begge en markant faldende coupé-taglinje, der får dem til at ligne atleten, der har fået det forkerte understel på og er trådt ned i gummistøvlerne i stedet for løbeskoen, da han stod ud af sengen.

Audi Q8 minder mere om Porsche Macan og Alfa Romeo Stelvio, der også har korte udhæng over bagakslen og dyrker coupéinspirationen – men uden at gå all-in som BMW X6 og Mercedes GLE Coupé. Så Q8 har et mere kompakt og dynamisk udtryk, uden at den ser fjollet og anderumpet ud. I virkeligheden udstiller den lidt, hvor stor og tung en Q7 i virkeligheden er, og har man ikke brug for de 770 liter bagagerum eller den tredje sæderække, så vil jeg til hver en tid anbefale en Q8 i stedet.

For den er ikke uterligt kompromisløs i sit design eller brugerflade, men bare mere stillig og elegant end en Q7er. Men retfærdiggør det merprisen? Nej – men tager vi den helt anderledes moderne kabine med i ligningen, så begynder Q8 også at ligne det rette valg ud fra en »værdi for brugeren«-betragtning.

Den nye Audi Q8 er baseret på Audi Q7, men den er kortere, mere kompakt, mere velkørende og med et helt nyt interiør. Foto: Henrik Dreboldt

På et mere overordnet plan giver den også håb for en kommende Q4 eller Q6, der numerisk set er de oplagte coupé-livsstilsversioner af Q3 og Q5. Om de kommer, ved vi endnu ikke med bestemthed, men hvis de gør, så efterlader Q8 et indtryk af, at Audi har et markant mere stilsikkert greb om den coupé-inspirerede SUV end de to store tyske konkurrenter.

Retfærdigvis skal det dog siges, at selvom jeg føler, nogen har pisket tabasco i øjnene på mig, hver gang jeg ser en BMW X6, så var det den, der opfandt segmentet, og siden introduktionen i 2008 har BMW faktisk solgt omkring 500.000 X6ere. Så anmelderen kan naturligvis være helt galt afmarcheret i sit smagsdommeri.

Men jeg tror mere, at svaret skal findes i, at der i Rusland, Asien og USA findes rigtig mange mennesker, der rent faktisk værdsætter en bil så dum, at den signalerer økonomisk overskud og arrogance, i et omfang så selv Donald Trump har svært ved at følge med. Det gjorde de første luksus-SUV-coupeer nemlig, men det gør Porsche Macan, Alfa Romeo Stelvio og den nye Audi Q8 ikke.