Spændende motornyheder fra Mercedes i C-Klassen

Efter facelift af C-Klasse sedan og stationcar for få uger siden, var det oplagt, at Mercedes-Benz hurtigt ville følge op med opdatering af coupé og cabriolet. De to varianter har nu fået samme behandling, og det betyder en mild justering af designet ude og inde, LED-forlygter som standard - med nye multi-LED-forlygter med forlænget rækkevidde som ekstraudstyr - og flere nye og opdaterede motorer, som først offentliggøres for C-Klassen med coupé- og cabrioletvarianterne.



Dieselmotorerne trækker typisk læsset blandt de solgte C-Klasser i Danmark og mange andre steder i Europa, og mens den ofte solgte firecylindrede i C 220 d med 170 hk har budt på et solidt kraftoverskud, har motorstøjen været mere fremtrædende end i de bedste konkurrenter. Med C Coupé og Cabriolet offentliggør Mercedes-Benz, at C-Klassen, og det gælder naturligt nok alle karrosserivarianter, får en ny dieselmotor. Med den nye dieselmotor på 2 liter, hentet fra E-Klassen, går ydelsen op på 194 hk, mens støjniveauet med sikkerhed sænker sig. En C 200 d med 150 hk vil blive lanceret på et senere tidspunkt.





Fulddigital instrumentering og 10,25 tommer skærm til infotainmentsystemet er de største nyheder i kabinen, men begge dele koster umiddelbart ekstra

Benzinmotoren i C 200 yder som før 184 hk, men man skal ikke lade sig snyde af det tal, for motoren er helt ny. 2-liters motoren pensioneres og en ny 1,5-liters motor med 184 hk og EQ Boost-system tager over. En topmoderne motor 48 volt strømforsyning og starter-generator, som er i stand til at skubbe yderligere 14 hk ind i motoren og øge responsen, før turboladeren træder til. Den nye 1,5 er en del af den nye M264-motorfamilie, som også omfatter en 2-liters motor - den vil senere blive introduceret i C-Klassen med en ydelse på op til 299 hk.Som i sedan og stationcar er det største løft i kabinen i coupéen og cabrioleten en 10,25” skærm i bredformat til infotainmentsystemet og fulddigital instrumentering med forskellige opsætningsmuligheder, men begge dele vil umiddelbart være at finde på ekstraudstyrslisten - en 7” skærm og analoginstrumenter er standard. En række nye op opdaterede sikkerhedssystemer fra S-Klassen fås også som ekstraudstyr.