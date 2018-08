Snigpremiere: Ny Volkswagen er en Polo på stylter

Volkswagen T-Cross er en Volkswagen Polo på stylter. Det er Volkswagens udgave af Seat Arona, men med mere fleksibilitet og en højere siddeposition. Den er først klar i butikkerne i starten af 2019, men vi har fået et priviligeret kig på og en tur i en forserie-model.

T-Cross bliver tyskernes mindste SUV indtil videre, og den er lidt kækt betragtet tvilling med Seat Arona. Den har samme platform, samme drivlinjer (1,0 og 1,5 TSI turbobenzinmotorer med 95 hk til 150 hk eller en 1,6 TDI diesel på 95 hk) og samme infotainmentsystemer som kusinen fra den spanske gren af Volkswagen-familien. Vi udnævnte Seat Arona til at være Årets Bedste Mini-SUV 2018 her på Berlingske i starten af 2018, så udgangspunktet er decideret forrygende.

Artiklen fortsætter under billedet Volkswagen T-Cross deler teknik med Seat Arona, men har en højere sideposition og mere fleksibelt bagsæde.

Men den har alligevel et par grundlæggende karaktertræk den ikke deler med Arona, og det gør den markant anderledes. Først og fremmest er der designet. Den er meget mere bastant og tysk, med en front så brysk og bredskuldret som en Volkswagen Touareqs og en hæk der med en tværløbende rød refleksstribe minder en anelse om den nye Porsche Cayenne.

Artiklen fortsætter under billedet T-Cross er en slags Polo på stylter og en manglende juniorbrik i Volkswagens SUV-familie der falder på plads, når den lanceres i starten af 2019.

Den deler også platform med Polo og akselafstanden er den samme, men bilen er ca. 11 cm højere og 5 cm længere. Indvendigt har den blandt andet et bagsæde der kan forskydes 15 cm i længderetningen, hvilket gør det op til ejeren at prioritere mellem bagageplads (op til 455 liter) og benplads på bagsædet, og her er den mere fleksibel og praktisk end Arona.

Den nye T-Cross ligner derfor på mange måder et bedre køb end både Seat Arona og Volkswagen T-Roc. Den har alle spanierens dyder tillagt lidt mere SUV-fornemmelse og fleksibilitet, og den er stort set lige så stor som T-Roc – men uden den nærige kabine. Det hele afhænger dog af prisen, som vi først får sidst på året. Seat Arona starter på 177.480 kr., så kan Volkswagen holde en tilsvarende motoriseret T-Cross under 200.000 kr., så tror jeg de har en regulær massemarkedsvinder på hånden. Så kan det godt være at toget med titlen som first-mover er kørt for længst, men de kan stadigvæk nå at få succes som fast follower.

Vi var inviteret til prøvekørslen af Volkswagen

LÆS MERE : Porsches kompakte SUV får et ansigtsløft