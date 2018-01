Skoda Karoq - perfekt på den konservative facon

Kald den bare kedelig, men Skoda Karoq er den perfekte Skoda lige nu. Den er en SUV (som er den biltype ALLE vil have i 2018), den er über-praktisk, den er konservativ i designet og leverer solid værdi for pengene. Den er som en pedantisk revisor - du vil gerne have ham til at lave dine regnskaber, men helst undgå samme bord som ham til familiefesten. I hvert fald hvis man er til fis og ballade. Men det er det ikke alle der er i automobil forstand, og til dem er Skoda Karoq perfekt. Jeg giver 4 ud af 6 stjerner for en pletfri men også en anelse søvndyssende præstation.