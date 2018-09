Skoda har ny vision for de sportslige RS-modeller

Skoda slår to fluer med et smæk. Tegningerne af den nye konceptbil, som afsløres på den store biludstilling i Paris i slutningen af måneden, viser både den kommende Golf-konkurrent og oplægget til en slagkraftig RS-model

Skoda Vision RS. To historier i en bil. Den nye konceptbil, som den tjekkiske producent viser på den kommende biludstilling i Paris i slutningen af september, er for det første et kig på den nye Rapid, som næste år afløser Rapid Spaceback (den almindelige med den store bagklap forsvinder) og bliver en helt ny bil på en moderne platform – en bil der skal gå direkte efter kongen fra egen koncern, Volkswagen Golf.



For det andet er Vision RS et tegn på, at Skoda i fremtiden vil gøre mere ud af sine sportslige, kraftigt motoriserede biler, RS-modellerne. Vision RS er i sig selv et oplæg til en Rapid RS, som Skoda kan rette mod Golf GTI, en ny Ford Focus ST og Hyundai i30 N. Der kan blive tale om en heftig hatchback med 2-liters turbomotor, som muligvis får et mildhybrid-system.

Som det er lige nu, har Skoda kun en RS-variant, og det er Octavia/Octavia Combi, som fås med 230 eller 245 hk. Om kort tid, og længe inden der, forhåbentlig, annonceres en Rapid RS, præsenteres Kodiaq RS. Den første SUV i RS-outfit får firehjulstræk, automatisk DSG-gearkasse og 2-liters dieselmotoren fra VW Passat/Tiguan, som yder 239 hk.



Længere end Golf



Den nye Rapid bliver i sig selv en skarp bil og en uden tvivl hård konkurrent i Golf-klassen. Tegningerne lægger op til en muskuløs, lav og bred hatchback, og vi kan allerede nu bekræfte, at den ikke vil rage ret højt op: højden bliver på forholdsvis beskedne 143 cm, seks cm lavere end Golf. Længden er sat til 436 cm, hvilket er lige præcis 10 cm længere end den nuværende Golf.

Akselafstanden overgår den tyske models med tre cm, så Rapid har 265 cm mellem akslerne, mens bredden på 181 cm breder sig en cm mere end tyskerens. De står i princippet på samme platform, nemlig den ofte i koncernen anvendte og højt lovpriste MQB-platform, selv om Rapid dog muligvis skal køre med MQB A0-platformen, en aflægger af MQB.



Den gamle Rapid er mere en brugsgenstand med meget fornuftspræget design og billede løsninger, mens den nye Rapid skal være både luksuriøs og et statement for Skoda. Skarpe og vinklede lygter, et nyt tag på den kendte Skoda-grill, som stikker længere frem i bilens front, og meget tydelige buk i dørene og langs siden.

Bilproducenternes tegninger kan tit være stærkt overdrevne, så det meste omkring designet skal indtil videre tages med et gran salt. Vi kan håbe, at Skoda bevarer modet, så den færdige Rapid står med lige så stærkt design.