Skoda Fabia må nøjes med et facelift

Skoda Fabia er en af de mest fornuftige og rummelige biler i B-segmentet, og den får nu et facelift med opdateret front og mulighed for blandt andet LED-forlygter og -baglygter. Det virker dog besynderligt, når de to øvrige minibiler i VW-koncernen, Seat Ibiza og Volkswagen Polo (og senere i år Audi A1), er flyttet til en nyere og mere moderne platform. Platformen i Seat Ibiza og VW Polo har allerede bevist sit værd med højere komfort og endnu bedre pladsforhold, især når det kommer til bredden i kabinen. Fabias trumfkort er, at den som den eneste af de tre stadig tilbydes som stationcar





Artiklen fortsætter under billedet Der tilbydes fire motorer i den opdaterede Fabia, og det er alle trecylindrede benzinmotorer på 1 liter. Ydelsen ligger på 60, 75, 95 og 110 hk, og de to stærkeste har benzinpartikelfilter. Der er fremover ingen mulighed for dieselmotor i den tjekkiske mini Foto : PR

Den gamle platform gør bl.a. at man i den faceliftede Fabia ikke kan få infotainmentsystem med 8” skærm, men må nøjes med en skærm på 6,5”. Indholdet fejler bestemt ikke noget med online-trafikinformation og Apple CarPlay, og det samme gælder i motorrummet, hvor de fire motorer – alle trecylindrede på 1 liter - med 60, 75, 95 og 110 hk er de samme som i de nyere søstermodeller. De to stærkeste udgaver, begge med turbolader, er blandt de absolut første biler hos Skoda og i koncernen med benzinpartikelfilter for en renere udstødning. Dieselmotoren udgår fra Fabia-modelprogrammet, så fremover vil der altså kun være benzinmotorer på programmet.Den tjekkiske bilproducent har også opdateret udvalget af alufælge, og til hatchbackudgaven af Fabia er det nu muligt at få fælge i størrelsen 18”. Blind vinkel-assistent, fjernlysassistent og advarsel for biler, som kommer fra siden, når man bakker ud, er også nye muligheder.