Seats flagskib viser retningen for nye modeller

Navnet er fundet ved en online-afstemning, og teknikken kommer fra hylderne i Volkswagen-koncernen. Tarraco er årets store nyhed fra Seat, og med stor mener vi stor, for SUV’en er med en længde på 474 cm en storebror til Arona (414 cm) og Ateca (436 cm). Platform og teknik har SUV-nyheden til fælles med Skoda Kodiaq og Volkswagen Tiguan Allspace, så der er tale om gennemprøvet teknik og en grundsolid konstruktion.

Seat har med det samme udnævnt den til at være mærkets flagskib, og mens det på ingen måde er officielt, tyder meget på, at vi nærmer os udløbsdatoen for det hidtidige flagskib fra det spanske mærke, Alhambra. En stor MPV som Alhambra passer ikke ind i billedet af nutidens Seat, hvor det praktiske skal gå hånd i hånd med dynamik og stærkt designsprog, og Tarraco er som forholdsvis stor SUV født til at være ny topmodel. Går man fremover efter en Seat med syv sæder, så hedder bilen Tarraco.

Syv sæder er man ikke tvunget til. Tarraco kommer nemlig også i en udgave med fem sæder, som vil have et endog meget stort bagagerum. Det bliver næppe helt så stort som i dens kusine Kodiaq, hvor den store balsal i sin mest fleksible tilstand kan tilbyde en volumen lige over 2.000 liter (Tiguan Allspace: 1.775 liter). Seat undlader indtil videre at nævne tal i forhold til bagagerumsstørrelsen, så nogle ting må man have til gode.





Artiklen fortsætter under billedet Seat følger moden i branchen, hvor skærmen til infotainmentsystemet placeres separat over midterkonsollen Foto : PR Picasa

En retningsviser for kommende Seat-modeller

Designet hører ikke til i den kategori, for spanierne har sendt en stabel billeder ud af Tarraco fra alle vinkler, og topmodellen er uden videre at genkende som Seat. Men noget er alligevel anderledes end på de to andre SUV’er og resten af familien. Tarraco viser verden et nyt designsprog, en ny linje for mærkets design, som den vil være at se også på kommende modeller. En af de første bliver næste års absolut mest ventede Seat-nyhed, en helt ny Leon. Forlygterne er mindre og trukket mere end i karrosseriet, end Seat har vist det før, mens grillen omvendt er trukket frem som et mere dominerende element i fronten. Og har man ikke allerede opdaget det, er grillen helt ny: stor kromindfatning og et ekstra hak i hver side, så der er seks “hjørner” og ikke kun fire.

Tarraco er en elegant SUV, som ikke skjuler sin størrelse, men bruger den aktivt. De forholdsvis små baglygter med en tværgående bjælke, hvor de to lygter mødes, a la flere nye Audi-modeller, deler karrosseriet i to dele, så den øverste del med bagruden næsten svæver og dermed ser let ud. De nok største fingerpeg om slægtskabet med Tiguan Allspace finder man i den skarpe linje langs bilens side og i den store D-stolpe. Helhedsindtrykket af Seats SUV er helt anderledes end af Volkswagens – det er en afrundet spanier mod en kantet tysker.

I kabinen er der også spor efter slægtningen fra den store Volkswagen-koncern, men det holdes til detaljer som gearstang, startknappen til motoren og betjeningselementerne til klimaanlægget. Det meste andet er rent Seat, og her skinner en ny retning også i gennem. Den 8″ store touchscreen, som for første gang i en Seat fås med sensorer, så man kan gestikulere til skærmen, så den bl.a. skruer op eller ned for volumen, følger en af tidens helt store trends – den står som et svævende monument over midterkonsollen, ikke som en skærm plantet i selve midterkonsollen. Det ser mindre tungt ud, og det er den mest elegante indretning, Seat har leveret til dato.

Kommer som Style og Xcellence

Som den første Seat bliver den nye Tarraco, som Mercedes-Benz’ nuværende S-Klasse i øvrigt var først med i verden, uden traditionelle glødepærer til nogen form for belysning. Med få ord vil det sige, at alle lygter udvendigt, kører med LED, og at belysningen i kabinen også er baseret fuldt ud på dioder.

Tarraco kommer som næsten alle de øvrige Seat-modeller med muligheden for digital instrumentering, og mens det endnu ikke er klart, om det er med på listen over standardudstyr eller de ting, der koster ekstra, så står det allerede nu fast, at spaniernes nye model kommer i to udstyrsvarianter: Style og Xcellence. Der bliver dermed ingen indstigningsvariant, Reference, og heller ikke en mere dynamisk orienteret FR.

Det dynamiske vil være fremtrædende i Tarraco, FR eller ingen FR, så vi kan roligt forvente en mere kontant køredynamik end i Kodiaq og Tiguan Allspace. SUV’en vil, siger Seat, være en førerorienteret familiebil, hvor dynamikken ikke sidder på bagsædet, men oppe foran sammen med personen bag rattet. En adaptiv undervogn med justerbare støddæmpere (Dynamic Chassis Control, DCC) forventes at blive ekstraudstyr, og køreindstillinger forventer vi umiddelbart vil være at finde på Tarraco-versioner med firehjulstræk, hos Seat kaldet 4Drive. Det vil give mulighed for at ændre responsen fra ESC, traction control, gearkasse og motor.

Firehjulstræk er at finde på tre ud af de fire motorversioner, Tarraco i første omgang kommer på markedet med. Seat har to benzinmotorer og to dieselmotorer klar, og varianten som udelukkende leveres med forhjulstræk er 1,5 TSI-benzinmotoren med 150 hk, der samtidig er indstigningsmotoren. Den har manuel gearkasse med seks trin, hvor den stærkere 2-liters TSI-benzinmotor med 190 hk både har firehjulstræk og automatisk dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin (DSG). To dieselmotorer giver mere trækkraft til den tunge trailer: 2,0 TDI med 150 hk og 2,0 TDI med 190 hk. Med 150 hk kan man vælge mellem forhjulstræk og manuel gearkasse eller firehjulstræk og DSG, mens 190’eren, præcis som benzinmotoren med samme styrke, hører sammen med firehjulstræk og DSG.

Seat afslører, at Tarraco på et senere tidspunkt vil komme med “alternative drivlinjer”, og det oplagte scenarie er, at vi får en plugin-hybrid at se i løbet af 2019 eller 2020. Introduktionstidspunktet for Tarraco, som den er præsenteret i dag med benzin- og dieselmotorer, er starten af 2019. Den danske importør har endnu ikke meldt ud, om det også er der, vi kan forvente at se det nye flagskib i Danmark.