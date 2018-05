Sikkerhedsbrist i populære bilmodeller: Seat og Volkswagen hjemkalder biler

Alene mængden af dele i en moderne bil gør det oplagt, at det af og til glipper fra fabrikken. Med jævne mellemrum opdager bilproducenterne, at enkelte, større eller mindre, dele af en ny bil er monteret forkert, ikke er holdbar nok eller ganske enkelt ikke virker, som den skal. Hos søstermærkerne Seat og Volkswagen har man fundet frem til, at der er problemer med selelåsene i den nye udgave af Ibiza, i Arona og i den nyeste udgave af Polo. For Ibiza gælder det biler fra modelår 2017 og 2018, mens det for Arona og Polo handler om modelår 2018.





Artiklen fortsætter under billedet Hjemkaldelsen gælder Seat Ibiza og Seat Arona, men også den nyeste Volkswagen Polo. I alt hjemkaldes flere end 5.000 biler i Danmark

Importøren bag de to bilmærker, Semler Gruppen, har udsendt en pressemeddelelse, som beskriver problemet: “Seat/Volkswagen har konstateret, at bilerne har et teknisk problem med låsemekanismen til en af bagsædeselerne. I sjældne situationer – så som ved pludselige og hurtige vognbaneskifte med fem passagerer ombord, og når bagsædets midterste og venstre siddeplads benyttes på samme tid – er der risiko for, at selelåsen til den midterste sele udløses og løsner selen. Hos Seat/Volkswagen har sikkerhed topprioritet, og man har fundet en teknisk løsning, der vil afhjælpe problemet: De berørte biler vil blive udstyret med en anden type selelås.”Importøren arbejder på at få godkendt den tekniske løsning, som skal udbedre problemet, og i løbet af få uger vil hjemkaldelsen blive sat i værk. Ejer man en ny Ibiza, Arona eller Polo kan man forvente at modtage hjemkaldelsen i form af et brev med posten, og derefter er det bare at aftale en tid på forhandlerens værksted til at få udført udskiftningen af selelåsen - gratis, selvfølgelig.For yderligere oplysninger kan man ringe til sin forhandler eller kontakte Samler Gruppen direkte på telefon 43288200. På det danske marked drejer det sig som 1.945 biler fra Seat og 3.314 biler fra Volkswagen.