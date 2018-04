Rystende uambitiøst København

Vi har lige fået hund. Den er seks måneder og semi-opdraget, så der er nok at se til. Men det er interessant at se, hvordan man med en enkelt godbid kan få den til at lægge sig i selen for at høre efter. Jeg har den mistænkt for ikke at være alt for begavet (den jagter foruroligende ofte sin egen hale og bider til, når den indhenter den – med et lille piv til følge), men den har forstået hele belønningspædagogikken, vi forsøger at praktisere.

Det er mere, end man kan sige om Borgerrepræsentationen inde på Københavns Rådhus. Baggrunden er, at jeg har fået en p-afgift. Afgiften var på sin plads og i orden, for så vidt at jeg parkerede i en elbil uden at betale. Jeg troede nemlig, at det stadigvæk var gratis at parkere i København i en elbil, når man ladede ved en ladestander – som det var i gamle dage. Men det fik jeg så 510 huskekager om, at det var det ikke længere.

Alt i alt min fejl. Men spørgsmålet der trænger sig på er: Hvorfor er det egentligt ikke gratis at parkere i elbil længere? Og inden nogen begynder med hele ’vi må ikke gøre forskel på bilejerne’-serenaden, så sluttede den debat allerede, da man besluttede at lave særlige parkeringspladser til elbiler.

Vil man bekæmpe luftforurening i hovedstaden, så synes elbiler oplagte. Man kan altid diskutere, hvor grønne elbiler er over hele deres livscyklus inklusive produktion og destruktion af batterier. Men der ingen tvivl om, at når de kører rundt inde i byen, så udleder de ingen skadelige partikler, som de middagslursovende spædbørn på altanerne tvinges til passivt at få deres uskyldige små lunger smurt ind i. Hvis det kan lade sig gøre for Frederiksberg Kommune at gøre parkering i elbiler gratis, så kan det vel også for Københavns Kommune?

Den eneste grund jeg kan se til, at Københavns Kommune insisterer på at kræve p-afgifter fra elbiler, må være økonomi. Der sidder formodentlig en krumrygget talknuser i en kælder bøjet over et excel-ark med kommunens millionindtægter fra parkeringsområdet og kvier sig ved udsigten til at miste en kolonne med indtægter fra elbiler. For politikerne vil vel gerne have råd til nye cykelstier, ikke? Eller flere varme hænder til de gamle? Sådan må argumentationen lyde fra talknuserne. For ud over ren parkerings-indtægt-griskhed kan der ikke være nogen som helst gode argumenter mod at lokke så mange som muligt af Københavns bilister til at vælge elbiler.

For faktum er, at det er svært at modificere en uhensigtsmæssig adfærd, hvis ikke det honoreres med en godbid. Hvis politikerne vil have flere elbiler og dermed renere luft i landets hovedstad, så skal de lokke flere bilister til at vælge elbiler, når de sætter kursen mod Kongens København. Men de har brug for et kødben, og gratis parkering for elbiler er et af de saftigste, jeg kan komme på.