Producent af superbiler lover ren hybriddrift i 2025

Siden lanceringen i 2010 har McLaren Automotive placeret sig som en helt central aktør på den globale superbilsscene. Vokset ud af Formel 1 holdet med samme navn, har McLaren formået at skabe sig en plads på en scene, hvor Ferrari, Lamborghini og Porsche har været dominerende i årtier. Nu løfter de sløret for de kommende år, og med investeringer for omkring 12 milliarder kroner frem mod 2025, holder de foden solidt på gassen.

Mest opsigtsvækkende i den nye plan er, at alle McLarens biler inden 2025, vil være hybridbiler. Det vil sige, at de udover en benzinturbomotor vil have en el-motor drevet af et batteri. De var først med den teknologi i superbilsregi, da de lancerede hyperbilen McLaren P1 tilbage i 2013, og i 2025 vil alle deres modeller altså være hybridbiler. En del af planen er også at være med til at udvikle et nyt højtydende letvægtsbatteri, der vil give over 30 minutters ren elektrisk kørsel på en racerbane i 2025. Enhver der ved hvor meget energi en superbil kræver, når den køres hårdt på en racerbane i 30 minutter, må vente i spænding på om McLaren lykkedes, for det er en vanvittig udfordring, de der har givet sig selv.

Artiklen fortsætter under billedet Alle McLarens superbiler bliver håndsamlet på fabrikken i Woking i England.

En anden del af planen er, at de vil lancere 18 nye modeller eller modelvarianter. Nu er McLaren exceptionelt gode til at klistre lidt ny aerodynamik på en eksisterende model, hive 20 hk ekstra ud af drivlinje, og lancere den som en revolution. Så forvent ikke 18 individuelle nye modeller. Men de lover en afløser til hyperbilen P1, så på et eller andet tidspunkt i løbet af de kommende syv år, kan vi glæde os til et kulfiber-præstationsmonster med +1.000 hk og en mission om at sende det bedste fra Maranello og Stuttgart i skammekrogen.

Sidst men ikke mindst har McLaren en plan om at udvide deres nuværende netværk på 86 forhandlere til at passere 100 i 2025. Her er fokus især på Rusland, Østeuropa og Indien.