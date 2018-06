Privatleasing til de målrettede

Privatleasing fylder mere i forbrugernes bevidsthed, end leasingformen gør på bilmarkedet. I en årrække har privatleasing været talt op som den gyldne løsning for danske kunder på udkig efter en ny bil, men når det kommer til stykket, er privatleasing ikke en universel løsning, selv om leasingkampagnerne i tidens løb har været dominerende. Efter afgiftsomlægningen i 2017 er kampagnerne færre, og det samme gælder i nogen grad også antallet af tilbud, og det stemmer bedre overens med det antal biler, som reelt kommer ud til danske kunder på privatleasing.





I de første fem måneder af 2018 er 98.332 nye personbiler kommet på de danske veje, og det inkluderer salg og leasing til private og erhvervsleasing. Ud af de næsten 100.000 biler er 8.219 biler på privatleasing, og det svarer til 8,4 procent. Når det kommer til privates køb af nye biler, om det så er ved at betale kontant eller at finansiere gennem egen bank eller bilimportørens finansieringsselskab, så udgør det i samme periode 56,9 procent, så gode finansieringstilbud betyder langt mere for markedet end gode leasingtilbud til private.

Dyrt at privatlease de små biler

Men for den del af danskere, som har brug for bil, men som ikke kunne drømme om at finansiere en ny bil, enten fordi det er nemmere at overskue de samlede udgifter ved leasing, så er der stadig fornuftige tilbud på markedet, og nye kommer hele tiden til. Førstegangsydelsen er dog typisk højere, end den var tidligere.



I den mindste bilklasse, mikrobilerne, er udvalget stadig forholdsvis bredt, og et af de nyeste tilbud er den faceliftede Toyota Aygo, som fås i hele seks varianter med førstegangsydelse fra 1.995 kr. og månedlig ydelse fra 1.995 kr. Efter tre år har man betalt cirka 74.000 kr. for fornøjelsen, og det er lignende tal for eksempelvis Peugeot 108, der koster 1.895 kr. om måneden efter en førstegangsydelse på 4.995 kr. Nyprisen for 108 er 105.000 kr. I klassen over er ydelsen ikke nødvendigvis meget højere, og det giver mere fornuftig sammenhæng i forhold til bilernes listepris.





En Hyundai i20 koster 2.395 kr. om måneden efter en førstegangsydelse på 9.995 kr., og den samlede udgift på tre år er cirka 96.000 kr. - bilens nypris er 150.000 kr. Volkswagen Polo i samme klasse fås på to måder – med lav førstegangsydelse og høj månedlig ydelse eller omvendt. En førstegangsydelse på 5.000 kr. giver en høj månedlig ydelse på 2.949 kr., mens en førstegangsydelse på 15.000 kr. giver en månedlig ydelse fra 2.399 kr. I den populære Golf-klasse fås eksempelvis Audi A3 sedan til 2.700 kr. om måneden efter en betaling på 25.000 kr., mens Opel i klassen over lokker med Insignia til priser fra 3.295 kr. om måneden og en førstegangsydelse på 14.995 kr.