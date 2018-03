Porsche 911 - historien fortsætter med en hybrid

Porsche passer på ikke at pille for meget ved sin ikoniske sportsvogn, 911'eren, men af og til er nogle store (frem-)skridt nødvendige – omstillingen fra luft- til vandkøling af motorerne og turbo i Carrera-modellerne har været to af de mest opsigtsvækkende ændringer i årenes løb, og der er fans derude, som endnu ikke har tilgivet Porsche for at gå så radikalt til værks.



Til efteråret har Porsche premiere på den nye 911, ottende generation af ikonet som kom til verden i 1963, og den nye model med den interne kode 992 byder på en stor og kontroversiel nyhed: den kommer i en hybridudgave, som introduceres på et tidspunkt efter standardversionerne. Hvor hybridbiler typisk er de svagere og mest økonomisk mindede varianter i en modelserie, bliver der smæk på 911 i hybridformatet.





I følge engelske Autocar, som har interviewet den ansvarlige for udviklingen af den kommende 911, August Achleitner, vil den yde op mod 700 hk fra den sekscylindrede boxermotor i kombination med en elmotor, og det får den helt op på niveau med den hidtil stærkeste 911, nemlig GT2 RS, der rammer netop 700 hk. Achleitner afviser ikke, at der på et tidspunkt kan komme en 911 udelukkende med elektrisk drivlinje, men intet tyder på, den er lige om hjørnet.911-modelrækken som et hele vil komme med langt flere aktive sikkerhedssystemer end den nuværende, men Porsche er ikke interesseret i at gøre sin sportsvogn til en selvkørende bil, så assistentsystemerne forbliver netop det - assistentsystemer. Vi forventer aktiv sporassistent og adaptiv fartpilot med køassistent.Kabinen i 911 vil også ændre sig radikalt for at få plads til en langt større skærm til infotainmentsystemet, og mere plads i kraft af den videreudviklede platform skulle også være en sikker gevinst.