Peugeot starter elektrificeringen med nye plugin-hybrider

Peugeot lovede allerede ved lanceringen af den populære SUV 3008, at vi i løbet af få år ville se en plugin-hybrid mellem de forskellige varianter, og det samme var tilfældet ved premieren på den nye udgave af firmabilen 508 tidligere i år. Franskmændene holder, hvad de lover - og mere til. På den store biludstilling i Paris i den kommende uge præsenterer Peugeot ikke bare en enkelt plugin-hybrid på basis af 3008, 508 og stationcaren 508 SW, men to udgaver af alle tre modeller. Peugeot angriber markedet fra flere vinkler og med to plugin-hybrider, som adskiller sig markant fra hinanden.



Modellerne med navnet Hybrid har forhjulstræk, en enkelt elmotor og en maksimal ydelse på 225 hk, når effekten fra el- og forbrændingsmotor lægges sammen. Overbygningen til Hybrid’erne kaldes Hybrid4, og det lille tal i enden af navnet fortæller med det samme, at bilerne trækker på alle fire hjul. I 508 Hybrid4, 508 SW Hybrid4 og 3008 Hybrid4 (sidstnævnte kommer cirka to måneder senere) sidder samme benzinmotor som i Hybrid-udgaverne, men her er to elektriske motorer. Den ene ved forakslen, mens den anden driver bagakslen og skaber det elektriske firehjulstræk. Den samlede ydelse i Hybrid4-modellerne er 300 hk.



Benzinmotoren har enten 180 eller 225 hk



Ingen konkurrent, slet ikke udenfor premium-segmentet, kan tilbyde samme variation i udvalget af plugin-hybrider, og mens vi må vente til efteråret 2019 til at se de forskellige delvist elektriske Peugeot’er på gaden, så vil konkurrenterne næppe kunne nå at stille med et så bredt modelprogram i løbet af et år. Det er en interessant tilgang, når Peugeot vælger at tilbyde to forskellige plugin-hybrid-versioner af tre forskellige biler, og for kunderne er det et hidtil uset udvalg. Mange kunder vil uden problemer kunne klare sig uden firehjulstræk, mens andre vil være fristede af en ydelse på hele 300 hk og det ekstra vejgreb til at overføre kræfterne.



Ingen direkte konkurrent står umiddelbart foran en lancering af så stærke model som Hybrid4’erne fra Peugeot. Peugeot har tænkt plugin-hybrid-strukturen ind i 3008, 508 og 508 SW fra begyndelsen af udviklingsfasen, og det er første gang, vi ser elektrificering af den udbredte EMP2-platform. Bagagerummet i bilerne er derfor uændret i forhold til modeller kun med benzin- eller dieselmotor, for litium-ion-batteripakken i samtlige udgaver er pakket ned under bagsæderne - 508 har et bagagerum på 487 liter, 508 SW rummer 530 liter med de fem siddepladser i brug.



I alle modellerne, hvad enten det er Hybrid eller Hybrid4, er forbrændingsmotoren en 1,6-liters benzinmotor med turbo. Peugeot har tidligere brugt en 2-liters dieselmotor til bl.a. hybriden 508 RXH, men nu følger franskmændene altså trenden og bruger en benzinmotor. I Hybrid-udgaverne yder den 180 hk, og vælger man Hybrid4, er ydelsen alene for benzinmotor på 225 hk. De kører ikke bare med forskellige ydelser i benzinmotoren, men også med forskellig batterikapacitet: Forhjulstrækkerne har en kapacitet på 11,8 kWh, mens de firehjulstrukne har en højere kapacitet på 13,2 kWh. De to tal er noget højere end hvad Toyota eksempelvis kører med i Prius Plug-in (8,8 kWh) og hvad de mere direkte konkurrerende biler Kia Optima PHEV (9,8 kWh) og VW Passat GTE (9,9 kWh) har indbygget. Det gør, at Peugeot i følge den nye WLTP-norm, som er strengere end den hidtidige NEDC, kan love, at 508 Hybrid og 508 SW Hybrid realistisk set vil kunne køre cirka 40 kilometer på ren el på en opladning, mens Hybrid4-versionerne står til cirka 50 kilometer.



Alt efter ladekapacitet, vil en fuld opladning af batteriet tage mellem 1:45 og 7 timer. Elmotorer med hver 110 hk Alle modeller har noget, som mange elbiler og plugin-hybrider mangler: ladekablerne finder man plads til i et separat rum under bagagerumsgulvet. Når man har hevet stikket ud efter endt opladning, kan man rulle af sted i de nye Hybrid- og Hybrid4-modeller med en fart på op til 135 km/t, før benzinmotoren træder til. En ny version af 8-trins automatgearkassen tilpasset de delvist elektriske modeller tilfører i sig selv 60 Nm, men de primære kræfter kommer fra elmotorerne. I 508 Hybrid, 508 SW Hybrid og 3008 Hybrid med forhjulstræk yder elmotoren ved forakslen 110 hk, og i kombination med benzinmotoren er den samlede ydelse som sagt 225 hk.



Står der Hybrid4 på de tre modeller, er den forreste elektriske motor bakket op af en med samme ydelse på 110 hk på bagakslen. Sammen med benzinmotorens kræfter ender den maksimale ydelse som sagt på i alt 300 hk. I plugin-hybrider er en del af legen, at man har indflydelse på, hvordan hele systemet opfører sig. Peugeot giver flere muligheder for at påvirke kraftfordelingen; Zero Emission-indstillingen er lig med konstant elektrisk kørsel, når der er strøm på batteriet, mens Sport sætter alle kræfter ind fra alle motorer, men det vil koste på forbruget. I Hybrid-indstilling er det systemet, der selv vælger den mest effektive løsning, og blandt de andre indstillinger gemmer sig e-Save, som lader føreren vælge i en menu, om der skal gemmes strøm til eksempelvis at køre i byen eller i en miljøzone. Her kan man selv vælge, om der skal gemmes strøm til 10 eller 20 kilometer, eller om al kraften i batteriet skal gemmes til senere brug.



Den digitale instrumentering og infotainmentsystemet i alle de nye Hybrid- og Hybrid4-modeller fra Peugeot er ændret og optimeret, så omdrejningstælleren fx er erstattet af et power-meter, men som i de almindelige versioner kan man konfigurere instrumenteringen efter lyst og behov. Peugeot er først med udrulningen af den nye plugin-hybrid-teknologi i den store PSA-koncern, men der vil ikke gå længe, før vi kommer til at se tilsvarende udgaver af fx DS 7 Crossback, Citroën C5 Aircross og Opel Grandland X.





Artiklen fortsætter under billedet Udgaverne med firehjulstræk kan køre op til 50 kilometer på en opladning Foto : PR