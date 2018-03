På bagkant af tyskerne: Nu bliver dieselbiler forbudt i Rom

Rom er blot den næste storby i rækken, der vil forbyde dieselbiler. Udover at forureningen er sundhedsskadelig, står 3600 historiske stenmonumenter og 60 bronzeskulpturer til at blive ødelagt af forureningen, hvis den fortsætter på nuværende niveau.

Rom planlægger at forbyde dieselbiler fra 2024. Sådan lyder meldingen fra den italienske hovedstads borgmester, Virgina Raggi, efter den tyske domstol tirsdag afgjorde, at de tyske byer har ret til at forbyde de mest forurenende dieselkøretøjer.

Rom er således den nyeste spiller på banen i kampen mod diesel. Oslo Kommune forbød i januar dieselbiler på de kommunale veje. Sveriges regering er i gang med at planlægge et lignende forbud på baggrund af den tyske afgørelse. Den italienske storby Milano meldte ud før Tysklands domsafgørelse tirsdag, at Milano skal være dieselfri inden 2030, mens storbyerne Paris, Madrid og Athen er enige om at forbyde dieseldrevne biler og lastbiler inden 2025.

Den primære årsag til den øgede modstand mod diesel skyldes sundhedsfare i forbindelse med luftforurening i de større byer, men i Rom er der også en anden problematik på spil.

Roms historiske bygninger og monumenter tager nemlig skade af luftforureningen.

En analyse fra kulturministeriet i Italien sidste år viser, at 3.600 stenmonumenter og 60 bronzeskulpturer risikerer markante skader som følge af luftforureningen.

Rom har før forsøgt at tage kampen op mod diesel. Byen har forsøgt at begrænse mængden af biler i hovedstaden på bestemte dage ved kun at tillade biler i hovedstaden hvis nummerplade enten ender på et lige eller et ulige nummer.

Nummerpladesystemet har dog ikke haft en særlig stor effekt, da mange familier som modreaktion har valgt at købe en brugt bil med et andet endenummer på nummerpladen, end på den bil de har i forvejen. På den måde kan de køre i bil i Rom uanset, om bilen skal have lige eller ulige nummer den pågældende dag. Derudover gør politiet ikke meget for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

I Danmark er der også en begyndende kamp mod diesel. I efteråret foreslog overborgmesteren i København, Frank Jensen, at nye dieselbiler skulle forbydes i København fra 2019. Desuden har regeringen en ambition om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Rom har ingen store industrier, og derfor kommer den primære luftforurening fra byens køretøjer. Omkring to tredjedele af de knap 2 millioner biler, der blev solgt i Italien sidste år, var dieselbiler.