Opels fremtid toner frem i ny konceptbil

Opel har i et år været en del af den franske Groupe PSA og er nu et søstermærke til Citroën, DS og Peugeot efter at have været en europæisk producent under vingerne på amerikanske General Motors, som i mere end en forstand var langt, langt væk. I løbet af den korte periode siden den franske overtagelse er mærket blomstret, så Opel for tre uger siden kunne præsentere et halvårsregnskab med noget så usædvanligt som et overskud: cirka 3,8 mia. kr. er opnået gennem synergieffekter i Groupe PSA, højere profit for hver eneste solgte bil og forbedret konkurrenceevne på Opels fabrikker.



Det tyske mærke er nu klar med en konceptbil, GT X Experimental, som med det nye designtema »Opel Vizor« viser, hvad vi kan forvente af Opels design i fremtiden. Men det er ikke den umiddelbare fremtid, vi skal forsøge at spotte i konceptbilens samlede stramme design, for forventningen er, at designet først vil smitte af på modeller, som kommer på markedet midt i 2020’erne. Det nye frontdesign med de vingeformede LED-lygter kan vi dog forvente dukker op tidligere end det.



Opel forventer, at SUV-modeller vil udgøre 40 procent af mærkets salg i 2021, og konceptbilen er derfor naturligt nok en sådan. En kompakt en af slagsen på 406 cm meter i længden. Som resten af bilindustrien fokuserer Opel på en fremtid med elektriske biler, så drivlinjen er en elektrisk motor og et batteri med en kapacitet på 50 kWh. Batteriet kan lades op via induktion, altså uden fysisk kontakt, mellem en “lademåtte” og bilen, som det allerede ses hos BMW.



Alle Opel-modeller vil være helt eller delvist elektrificerede i 2024, og de to første modeller, som får en åbning til en ledning E.R. SUV’en Grandland X, som kommer i en plugin-hybridudgave, og den næste generation af minibilen Corsa, der kommer i en helt elektrisk version.





