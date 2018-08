Oktan-kroner til kræftramte børn

Siden 2010 har Race for Riget været en del af Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP). Ideen er, at publikum kan købe sig en tur på den unikke bybane med en racerkører i en hurtig bil, og pengene går til Rigshospitalets BørneUngeProgram. Siden 2010 er der kørt over 3,6 mio. kr. ind, og i år satte den danske Formel 1 kører Kevin Magnussen og de andre Race for Riget piloter indsamlingsrekord, ved at køre hele 654.750 kr. ind til det gode formål.

Men det var ikke kun på velgørenhedsfronten, at der blev sat rekorder på Bellahøj. Over 40.000 besøgende kiggede forbi CHGP i weekenden, og det er også ny rekord. Det rekordstore antal tilskuere blev vidner til et tætpakket weekendprogram, der indeholdt hele syv historiske racerklasser, opvisningskørsel samt den moderne DTC-serie. I pauserne mellem de mange motorløb, kunne gæsterne udforske området omkring den tidligere Dyrskueplads, som bød på et omfattende aktivitetsområde med store temaskabte biludstillinger og familievenlige underholdningsindslag.

Artiklen fortsætter under billedet Det er alvor, når de klassiske biler dyster på CHGP. Foto: PR

Flere end 250 racerkørere var tilmeldt de historiske klasser, hvilket også var ny rekord for arrangementet. Enkelte havde rejst så langt væk hjemmefra som New Zealand, og sammen med dem var også de største profiler fra ind- og udland til stede. Ambassadør for CHGP Tom Kristensen havde taget den tidligere Formel 1-verdensmester Damon Hill med til København. De havde selskab af blandt andre den danske Le Mans-vinder Michael Christensen samt Haas Formel 1-køreren Kevin Magnussen, der lørdag kørte penge ind til velgørenhed i Race for Riget.

Et af weekendens højdepunkter var Royal Pro/Am, hvor en professionel racerkører danner par med en amatørracerkører i dennes racerbil. Efter lørdagens konkurrencetætte heat leverede den publikumsvenlige klasse et brag af en finale søndag eftermiddag. Foran fyldte tribuner fightede og duellere de professionelle racerstjerner indbyrdes til stor underholdning for de tusindvis af tilskuere, der havde taget opstilling langs racerbanen. Over løbets 10 omgange udspillede sig en forrygende kamp om podieplaceringerne og i mål var der bred enighed om at finalen i årets Royal Pro/Am var det bedste nogensinde. Efter fantastisk kørsel blev det den ni-dobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen, der sammen med Oscar Davidsen Siesbye kunne bestige præmiepodiets øverste plads efter sejren i deres Ford Cortina. Duoen vandt foran Porsche testkører Lars Kern og Andreas Rolner, der kørte Porsche 911, mens Michael Holden og Martin Berner blev nummer tre i deres Cortina.