Nye kræfter til Renault Kadjar

Bag den let fornyede front gemmer sig i benzinudgaverne af Renaults SUV en ny motor på 1,3 liter med enten 140 eller 160 hk

Renault Kadjar er langt fra så populær i Danmark som den japanske søstermodel, Nissan Qashqai, men den franske SUV sælger udmærket i kraft af fornuftige priser fra under 240.000 kr. Der er derimod plads til forbedringer, når det gælder komfort og motorkraft, og så er det jo heldigt, at Renault er klar med en opgradering af Kadjar.

Det er fristende helt at springe forbi afsnittet i pressemeddelelsen om, hvad designerne har kreeret af nyheder, for meget sker der ikke, hverken ude eller inde. Forrest på Kadjar er grillen lidt bredere, lamellerne skinner i krom, og reviderede LED-forlygter og nye LED-tågeforlygter giver et strejf af elegance, men større inspiration fra den nye Arkana (du kan læse om den i linket herunder) har designerne ikke hentet, desværre.

Ny benzinmotor i samarbejde med Mercedes-Benz



Interiøret har i detaljerne mere at byde på: højere komfort i nye sæder med mere polstring, nye betjeningsknapper til klimaanlæg, sidespejle og elruder, og så er der ofret penge på mere lækre materialer og et nyt R-Link 2-infotainmentsystem med 7″ touchscreen, som flugter nydeligt med midterkonsollen. Intelligent fartbegrænser

Renault ruller nu den nye 1,3-liters benzinmotor ud også i Kadjar, og den i samarbejde med den tætte samarbejdspartner Nissan og Mercedes-Benz udviklede motor kan i den fornyede Kadjar fås med enten 140 eller 160 hk – udgaven med 140 hk formodes at erstatte den nuværende 1,2 med 130 hk. Manuel gearkasse er man låst til i forbindelse med 140 hk, mens udgaven med 160 hk kommer enten med manuelle gear eller automatisk dobbeltkoblingsgearkasse. Renault gør også noget for dieselkunderne med stærkere motorer: 1,5 dCi kører nu med 115 hk, fem hk mere, mens 1,6’eren får et større hak opad med 150 mod tidligere 130 hk.