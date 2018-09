Ny motorkraft til den mest solgte SUV i Danmark

Nissan bliver den tredje i rækken til at gøre brug af en ny benzinmotor, som japanerne har udviklet i samarbejde med den tætte partner Renault og den ikke nær så tætte partner Mercedes-Benz. Der er tale om 1,3-liters benzinmotoren med fire cylindre, som i første omgang blev bygget ind i Mercedes-Benz’ nye A-Klasse og i Renault Scenic. I sidste uge kom nyheden om, at motoren i forbindelse med et facelift installeres i Renault Kadjar, og derfor er det helt naturligt, at den næste bil i køen er Nissans populære Qashqai; den japanske SUV er teknisk tæt relateret til netop Kadjar.



Hos Nissan kommer 1,3-liters DIG-T-motoren i to varianter, og begge kommer som erstatning for eksisterende motorer: versionen med 140 hk erstatter 1,2’eren med 115 hk, og udover at hæve ydelsen med betragtelige 25 hk, har den nye motor også hele 50 Nm mere til at trække SUV’en med. Qashqai 1,3 med 140 hk fås med manuel gearkasse, men vælger man den stærkere variant af motoren, som har 160 hk, vil man kunne vælge mellem at skifte selv eller lade en ny dobbeltkoblingsgearkasse (DCT) klare opgaven.



Benzinmotoren med 160 hk tilgængelig allerede i oktober



Den 160 hk stærke variant af den nye motor erstatter den gamle 1,6-liters motor med 163 hk. Det er altså et tab på 3 hk, men der er en gevinst på 20 Nm til at gøre op for den lavere ydelse. Qashqai 1,3 med 160 hk og manuel gearkasse er som den første udgave tilgængelig hos forhandlerne allerede i oktober, mens tidshorisonten for udgaven med dobbeltkoblingsgearkasse og den med 140 hk hedder »senere på året«. Det samme siger Nissan om en opgradering af infotainment- og navigationssystemet Nissan Connect.



Den kendte 1,5-liters dCi-dieselmotor har været gennem en større omvæltning for at kunne leve op til strengere emissionskrav, og med AdBlue-system, hvor man selv skal huske at efterfylde væske til rensningssystemet, lever dieselmotoren (og den nye benzinmotor) op til normen Euro 6d-TEMP. I forbindelse med ændringerne har Nissan fundet 5 hk ekstra, så der nu er 115 hk i dieselmotoren, og et kortvarigt overboost i turboladeren giver ekstra 25 Nm på toppen af de 260 Nm. 1,3-liters benzinmotoren med 160 hk starter ved kr. 294.990 kr. for Acenta-udgaven. Priserne for Qashqai diesel med 115 hk starter ved kr. 251.990 for Visia-udgaven med mindre udstyr en Acenta.