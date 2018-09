Ny Mercedes imponerer på alle parametre

Motorudvalget består til at begynde med af en 116 hestes diesel og to benzinudgaver på hhv. 163 og 224 hk. Senere følger en større diesel og en AMG-version. Foto: Henrik Dreboldt

Kan I huske den første Mercedes A-Klasse fra 1996? Det var den, der gjorde elg-testen verdensberømt. Den lignede mere en skrumpet varevogn og var mere MPV end klassisk Mercedes. Afløseren kom i 2004, og den var ikke meget bedre. Først i 2012 smed Mercedes A-Klasse MPV-looket og sprang ud som hatchback.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Mercedes A200 DCT Pris: 343.880 kr. Mål (L/H/B): 442/144/180 cm Egenvægt: 1.375 kg Anhængervægt u/m bremser: 675/1.600 kg Bagagerumsvolumen: 370 liter Motor: R4 turbobenzin på 1.332 cm3 Ydelse: 163 hk v. 5.500 o/min Moment: 250 Nm v. 1.620 o/min Transmission: 7-trins DCT aut. 0-100 km/t: 8.0 sekunder Topfart: 225 km/t Forbrug: 18,5 km/l CO2 udledning: 125 g/km

Den var et kæmpe spring frem og stod fadder til en hel familie af små forhjulstrukne Mercedes-modeller – fra B-Klasse til GLA og CLA. Fine biler, men når man trådte om bord i en klassisk baghjulstrukken Mercedes C-Klasse sedan fra samme årgang, slog det mig, hvor andlerledes den føltes. Kabinekvaliteten var konsekvent bedre, køreoplevelsen tungere og mere raffineret, og alt fra lyddæmpning til kørekomfort lå et niveau over.

Derfor er jeg tæt på »cremekonge Ole Henriksen«-begejstret efter de første 60 km i den nye Mercedes A-Klasse, for her er en lille kompakt hatchback, der kører og føles som en ægte Mercedes. Den første, der rigtig har fortjent stjernen på kølergrillen, og som lever op til Mercedes payoff – det bedste eller slet ikke.

Artiklen fortsætter under billedet Den nye A-Klasse har fået Mercedes’ karakteristiske smalle forlygter. Foto : Henrik Dreboldt

Kabinen er klasseledende

Det første, der slår mig, er kabinen. Den er et overskudsorgie af lækre materialer og fremsynede løsninger. Tag rattet i testbilen (en Mercedes A200 med AMG style-pakke) – det er det samme som i Mercedes-topmodellen S-Klasse. Komplet med de to små følsomme tommeltot-joysticks, der lader dig bekvemt drible rundt i bilens menuer.

Bag rattet troner en regulær skærmvæg. Ligefor er et digitalt speedometerdisplay på en skærm med suveræn opløsning, og den leder mod højre over i endnu en skærm til infotainmentsystemet. Testbilen har den store skærmløsning til 10.000 kr., og pengene er givet godt ud, for dens digitale totalindtryk er til et rent 12-tal.

Lad mig give to eksempler: For det første er head up-displayet (som projicerer fart, forbrug og vejbaneassistenten) direkte op i synsfeltet på indersiden af forruden, et af de bedste og mest informative, jeg har oplevet i nogen bil. Her er ingen nærig plexiglasplade som i Volkswagen Arteon eller den nye Ford Focus – det føles som ægte luksus – og er standard på den nye A-Klasse.

Derudover imponerer navigations- anlægget mig, for ikke nok med at den viser med pile i head up-displayet, hvad du skal, den bruger også kameraet fra bilens vejbaneassistent til at vise et videobillede af rundkørslen foran, som det så lægger store pile, der er umulige at misforstå, ind ovenpå. Det er det første navigationsanlæg, jeg har prøvet, som er decideret skudsikkert, og kører du forkert med det slået til, så kan hverken Louis Nielsen eller Det Danske Spejderkorps hjælpe dig.

Artiklen fortsætter under billedet Kabinen er klasseledende – både på brugerflade, udstyr, finish og materialevalg. Foto: Henrik Dreboldt Foto : Henrik Dreboldt

Skarpt motorprogram

På motorfronten fås A-Klassen indledningsvis med en basisturbodieselmotor på 116 hk (A180d), en 1,3-liters turbobenzinmotor på 163 hk (A200) og en 2,0-liters turbobenzinmotor på 224 hk (A250). Siden kommer en AMG-model, der formodentlig har firehjulstræk og små 400 hk, men den er stadigvæk omgærdet af mystik og hemmelighedskræmmeri.

Testbilens 163 hk er rigeligt, og den nye 1,3-liters turbomotor (som er udviklet sammen med Nissan og Renault), synes helt rigtig til bilen. Eneste malurt i bægeret er, at den føles, som om den har nogle lidt døde punkter på omdrejningsspektret, når den køres hårdt. Ikke katastrofalt overhovedet, men en pointe, der bør nævnes på en bil, der flirter med 400.000 kr.

En anden ting, der irriterer mig, er bilens vejbaneassistentsystem, som er mere militant end en ISIS-mullah på amfetamin. Hver gang jeg snitter en hvid stribe, så bremser den panisk ned, og jeg får et kæmpe chok og et unødvendigt adrenalinkick. Så efter 20 km, slår jeg det fra, og det er ikke pointen med assistentsystemer, at de skal irritere os til at slukke dem.

Artiklen fortsætter under billedet

Konklusion

Tilbage sidder jeg dog med et indtryk af en bil, der er decideret klasseledende. OK – startprisen ligger lige over 300.000 kr., og det er små 100.000 kr. mere end en tilsvarende Golf og 20-30.000 kr. mere end en Audi A3 eller en BMW 1-serie. Men ser man på standardudstyret, forklarer det en del af merprisen, for det er kæbetabende højt i den nye A-Klasse.

Resten kan tilskrives Mercedes-navnet. Eneste punkt hvor den ikke er klasseledende, er nok på køredynamik, hvor en bil som den nye Ford Focus synes tanden skarpere. Men Mercedes har aldrig været kendt for at være de skarpeste i kurverne.

Mercedes er en bil, der skal levere ubesværet komfort, en gennemført kvalitetsfornemmelse og en følelse af overlegent raffinement. Den nye A-Klasse lægger et lag med digitale lækkerier oveni, og jeg er dybest set voldsomt imponeret – hvilket retfærdiggør både pris og stjernen ude foran.