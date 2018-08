Ny Mazda 6 giver både lavere priser og højt udstyrsniveau

Mazda 6 er et eksempel på, at japansk bildesign kan holde sig i topform i længere tid. Det vil komme som en overraskelse for mange, at den nuværende 6’er stammer helt tilbage fra 2012 – mindre facelift i de forgangne seks år har gjort, at den store bil stadig hører til blandt de flotteste og mest markante biler i klassen. Når det kommer til mindre synlige ting, fx støjniveau og affjedringskomfort er der derimod alderstegn at spore.



Er det så en skuffelse, at Mazda igen giver den eksisterende 6-serie et facelift? Det vil den nærmeste fremtid vise, men Mazda lover, at støjniveauet skulle være noget lavere, affjedringen og styretøjet mere harmonisk og kabinen langt mere luksuriøs. Hvad angår designet, så har det nye facelift med smallere LED-forlygter, nye kofangere og større grill kun gjort noget godt for den japanske model.



1. september har den opdaterede Mazda 6 premiere hos de danske forhandlere, som sedan og stationcar, og priserne er nu helt på plads for alle motor- og udstyrsvarianter. En basismodel med benzinmotor, som enten sedan eller stationcar, står med en prislap på 293.995 kr. Det er en stigning i forhold til den udgående basismodel, men sjældent har ordet basismodel haft en så forkert klang, for selv den mest skrabede Mazda 6 står med meget mere udstyr end før, og det er svært at finde en konkurrent, for slet ikke at tale om i denne prisklasse, som kommer med et så omfattende standardudstyr.

Interiøret står for den største synlige fornyelse med mere luksuriøse materialer og et instrumentbord med nyt design - til Optimum-modeller fås en luksuspakke med bl.a. indlæg i ægte træ og brunt nappa-læderindtræk

Bugnende udstyr i alle udgaver

Der er tre udstyrsversioner, startende med Vision, videre til Premium og i toppen Optimum – og topniveauet er nu muligt i forbindelse med flere motorer, og firehjulstræk (AWD) fås sammen med begge dieselmotorer (150/184 hk) til cirka 45.000 kr., men kun i stationcar.

Vision (med enten 2-liters benzinmotoren med 145 hk eller 2-liters dieselmotoren med 150 hk) har som standard infotainmentsystem med 8″ touchscreen og drejeknap, navigation, “ægte” head up-display i forruden, adaptiv fartpilot, intelligent fartbegrænser, automatisk nødbremse med fodgængerregistrering, blind vinkel-system, sporassistent, advarsel for biler, cyklister og fodgængere, når man bakker, fuld-LED-forlygter med fjernlysassistent, 17″ alufælge, læder på rat og gearknop, regn- og lyssensor, og automatisk klimaanlæg med to zoner og aut. nedblændeligt bakspejl.



Premium (til dieselmotoren med 150 og benzinmotorer med 165 og 194 hk) har derudover 360 graders kamera/monitor, DAB-radio, varme i rattet, dynamisk kurvelys, p-sensorer for og bag, aut. foldbare spejle når bilen låses, træthedsregistrering, automatisk nødbremse med overvågning af bagfrakommende – merprisen til 2-liters dieselmotoren med 150 hk ift. Vision er 25.000 kr. Prisen for Mazda 6 Premium starter ved 325.998 kr. (2-liters benzinmotor med 165 hk).



Optimum (til dieselmotorer med 150 og 184 hk og benzinmotorer med 165 og 194 hk) har derudover adaptive fuld-LED-forlygter, Bose-lydanlæg, 19″ alufælge, læderindtræk, sædevarme i bagsædet (yderpladserne), nøglefri adgang og start, tyverialarm, ventilation i forsæderne, el-indstillelige forsæder – Optimum kan udstyres med Luxury Pack til 25.000 kr. med indlæg i ægte træ, sort loftsbeklædning, rammeløst bakspejl, Ultra Suede (kunstigt ruskind) langs instrumentbordet og nappa-læder i brun på sæderne. Prisen for Mazda 6 Optimum starter ved 365.998 kr. (2-liters benzinmotor med 165 hk).

Artiklen fortsætter under billedet Foto : PR

Alle benzinmotorer i Mazda 6 kører fortsat uden turbo. Der er tale om to udgaver af en 2-liters motor med 145 eller 165 hk. Den stærkeste motor er en 2,5-liters med 194 hk og cylinderfrakobling (to cylindre), og den kommer altid med automatgear, mens det er ekstraudstyr til 22.000 kr. til 2-liters motoren med 165 hk.Dieselmotoren på 2,2 liter fås som før med 150 hk eller i en stærkere udgave, som nu har 184 hk. Begge udgaver af dieselmotoren fås med enten manuel eller automatisk gearkasse.Vi har udvalgt nogle få priseksempler på det nye modelprogram (sedan og stationcar):Mazda 6 SkyActiv-G 2,0 Vision (benzin, 145 hk) – 293.995 kr.Mazda 6 SkyActiv-G 2,0 aut. Optimum (benzin, 165 hk) – 347.998 kr. Mazda 6 SkyActiv-G 2,5 aut. Premium (benzin, 194 hk) – 382.998 kr.Mazda 6 2,2 SkyActiv-D Premium (diesel, 150 hk) – 350.997 kr.Mazda 6 2,2 SkyActiv-D aut. Optimum (diesel, 184 hk, firehjulstræk) – 482.998 kr.