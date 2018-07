Ny Hyundai i20 - nu med endnu mere fornuft

Rigtig mange kunder til minibiler søger en fornuftig, praktisk og rummelig bil. Biler i den størrelse er ofte familiens bil nummer et: bilen til turen til jobbet, afhentning i børnehaven og indkøbet af kommoden hos en svensk møbelgigant. Volkswagen Polo er et pragteksemplar på den fornuftige minibil, men der er andre gode eksempler på fornuft i ministørrelse, og Hyundai i20 er et af de bedste. På trods af, at Hyundai skråsikkert fortæller, at design er den vigtigste grund til at kunderne køber i20, så er den koreanske bil omtrent så sexet som den kommode, der i usamlet tilstand sagtens kan være i dens rummelige bagagerum.

Designet er nu gjort lidt mere interessant at se på, men det handler om nuancer, som når nogen taler om knækket hvid og modehvid; den faceliftede i20 kan bedst kendes på, at grillen nu er gået i bredden med et »smil«, hos Hyundai kendt som ”cascading grille”, og at baglygterne er markant større. Faceliftet handler helt klart mere om at gøre i20 endnu mere fornuftig.

Informationer omkring danske modeller og standardudstyr er endnu ikke på plads, men i20 vil i hvert fald nu kunne fås med både Apple CarPlay og automatisk nødbremsesystem. Foto: PR

Farvel til diesel

Det virker fornuftigt at gøre op med dieselmotoren i en minibil som i20. Det er, i bund og grund, for dyrt at udvikle en dieselmotor og tilpasse den en bil i denne prisklasse, så Hyundai har besluttet at udfase den omdiskuterede motortype. I stedet er der fornuftige benzinmotorer på 1 og 1,2 liter, og den trecylindrede turbomotor på 1 liter har nu partikelfilter for miljøets og samvittighedens skyld. Ud ryger også en gearkasse, få kunder har stiftet bekendtskab med, nemlig en automatgearkasse med kun fire trin. Som afløser står en topmoderne dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin, som skulle passe godt til de længere ture, hvor også et roligt styretøj og en mere komfortabel undervogn skulle have en god effekt.

Med 170 km/t er jeg på vej med en hastighed, hvor i20’ere sjældent vil befinde sig, men det er perfekte forhold til at prøve forbedringer af styretøj og undervogn. Motorvejen omkring Frankfurt giver mulighed for et par stræk ved høje hastigheder, og i20 er både sikker og stabil, og styretøjet har en klart forbedret midterstilling, hvor det føles mere naturligt, mindre kunstigt. Affjedringen arbejder rigtig fint med underlaget, som skifter mellem lappet og nylagt asfalt, betonafsnit og sammenføjninger. Med den nye automatiske DCT-dobbeltkoblingsgearkasse er der komfortable, men af og til lidt for tøvende skift – til gavn for brændstoføkonomien. De syv trin har god spredning, men jeg hælder mere til at anbefale den manuelle gearkasse, hvor tilkobling går nemt, og gearstangen glider fornemt i skiftekulissen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Model: Hyundai i20 1,0 T-GDI Trend Pris: Cirka 180.000 kr. Mål (L/B/H): 404/173/147 cm Køreklar vægt: 1.070 kilo Bagagerumsvolumen: 326-1.042 liter Motor: R3 benzin på 998 cm3 Ydelse: 120 hk ved 6.000 o/min Moment: 172 Nm ved 1.500 o/min Transmission: 6-trins manuel 0-100 km/t: 10,2 sekunder Topfart: 190 km/t Forbrug: 19,2 km/l CO2-udledning: 119 gram/km Årlig ejerafgift: 1.280 kr.

Fornuft og mere sikkerhed

Med 120 hk er den trecylindrede motor den stærkeste i i20, og den udmærker sig ved lavt støjniveau og brugbare kræfter ved høje omdrejninger. Ved lave omdrejninger har den det sværere, for med 172 Nm er den forholdsvis svag, og i 2. gear ved lav fart går bilen for let i stå. Det virker ikke helt fornuftigt, og det er en kilde til irritation, især når kobling og gearkasse går så let. Det er sjovt at køre med høje omdrejninger i to minutter, gennem det første skarpe sving, når man kører på landevej, men i20 er altså ikke blevet mere villig på styretøjet, så dynamiske manøvrer tager den som et nødvendigt onde, ikke en fornøjelse.

En fornøjelse er den konservative indretning af førerpladsen, for det gør i20 funktionel og meget nem at betjene. Alt er stort set som før i kabinen, dog er der kommet Apple CarPlay til infotainmentsystemet med 7” skærm. Standard bliver dog nok en LCD-skærm på bare 3,8 eller 5”, men vigtigere er det, at Hyundai gør noget af det nye sikkerhedsudstyr som automatisk nødbremsesystem og træthedsregistrering til standard. Det ville være god fornuft i en meget fornuftig bil. Men udstyrsniveauet i danske biler kendes endnu ikke forud for introduktionen i efteråret.

Vi var inviteret af Hyundai Danmark