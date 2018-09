Ny front, nye motorer - Hyundai i30

Hyundai har begejstret sig selv så meget med i30 Fastback, dette års tilføjelse til modelrækken, at frontdesignet nu finder vej til de to andre karrosserivarianter, hatchback og stationcar. At den ændrede kofanger med LED-kørelys i en anden form ville ende med at sidde på forenden af de udgaver fik vi et fingerpeg om allerede tidligere i år, da Hyundai introducerede en kampagneudgave af i30 hatchback med netop fronten fra Fastback’en.

Vi vil ikke tage munden for fuld og bruge ordet facelift, selv om også et par andre nyheder sniger sig ind i i30. En ny Smartstream-dieselmotor på 1,6 liter opfylder med AdBlue-rensningssystem de kommende krav til emissioner, og den produceres med tre ydelser: 96, 116 og 136 hk. En manuel gearkasse med seks trin er tvang til den svageste motor, mens koreanerne har et større udvalg af gearkasser til 116 og 136 hk: manuel med seks trin eller DCT-dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin. Om det danske modelprogram vil omfatte motoren med ydelsen på 96 hk er dog usikkert – den udgående motor med tilsvarende ydelse har ikke været markedsført i Danmark. Benzinmotorerne i i30 har med opdateringen fået partikelfilter.



Hyundai runder den overskuelige fornyelse af med muligheden for at få infotainmentsystem med 8” touchscreen uden navigationsforberedelse. Systemet har hidtil været koblet sammen med navigationsforberedelsen (navigationskort koster i sig selv 4.995 kr.), men nu vil skærmen kunne vælges uden – mange bruger alligevel smartphone-navigationsapps via Apple CarPlay og Android Auto.