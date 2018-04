Ny Ford Focus med usædvanlig bredt modelprogram

Focus var i 1998 en revolution for Ford og for den dengang søvndyssende Golf-klasse. Futuristisk design ude og inde var parret med sublime køreegenskaber og høj komfort - Focus var bilen, alle konkurrenterne måtte halse efter. 20 år senere er klassen med de kompakte biler en anden, og der er ikke bare flere modeller at vælge mellem, men også premiummærker, som har fået stor succes med luksus og prestige i kompakt format.

Ford vil revolutionere klassen igen med en helt ny Focus. Der skal en hel del til at imponere kunderne, og for at en bil i segmentet skal skille sig ud fra mængden, skal der meget til.





Artiklen fortsætter under billedet Active-udgaven er en spændende tilføjelse, som får Focus til at minde om en SUV i klasse med VW T-Roc og Subaru XV. Firehjulstræk er dog, i første omgang, ikke på programmet

Artiklen fortsætter under billedet Langt mere orden, langt bedre kvalitet. Den gamle Focus kunne aldrig imponere med funktionalitet eller lækre materialer, men det ser ud til at ændre sig med den nye. Her ses kabinen i den nye luksusversion Vignale

Ford har tænkt ud af boksen med den nye Focus, bygget på producentens helt nye C2-platform, som næste år også finder vej til en ny Kuga: det forventelige for Focus var langt bedre pladsforhold, en mere luksuriøs og klart med funktionel kabine, nyt sikkerhedsudstyr, op til cirka 90 kilo lavere vægt og opdaterede motorer, mens nytænkningen ligger i overvældende mange forskelligartede varianter fra starten. Ford vil tilbyde en Focus for enhver smag, og ingen anden bil i klassen kommer tæt på et så omfattende udvalg.Som de faste støtter, de solide grundmodeller, som tiltaler bredt, står udstyrsvarianterne Trend og Titanium, men herfra stikker det så i forskellige retninger. Den udgående Focus nåede at køre en kort periode som den sportslige ST-Line, inspireret af Focus ST, naturligvis, og der er en ny ST-Line med fra starten. Den er tydeligt mere aggressiv i designet end de øvrige, og den sportslige variant har en sænket sportsundervogn med mekaniske forskelle i forhold til de øvrige. Det er faktisk også tilfældet for den nye crossovervariant, Active, som ikke bare har en hævet undervogn og plastbeskyttelse på karrosseriet, men en tilpasset undervogn med unikke dele omkring bl.a. hjulophængene.Til de mere holdne kunder med smag for mere luksus er der for første gang en Vignale, som tilfører lidt bling-bling til Focus. Om den kan hente nogle Audi A3-kunder ind i Ford-flokken? Næppe, men den gør, at kræsne kunder får mere luksus, så Ford kan holde på kunder, der ellers ville søge videre.Allerede fra starten står Focus stærkt som både hatchback med fem døre og stationcar, mens kunder i andre lande med andre vaner igen får mulighed for at vælge Focus som sedan. Vi andre kan i løbet af de kommende år se frem til nye udgaver af Focus ST og Focus RS. Den brølende Focus RS vil sandsynligvis gå over til at være en delvist elektrificeret hybrid med omkring 400 hk.Inden vi når i nærheden af 400 hk i Focus, er der god grund til at kigge lidt nærmere på de motorer, den nye generation lanceres med i Danmark senere i år. Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke motorer hører til hvilke Focus-udgaver, men vi ved, at det danske marked vil se introduktionen af tre benzinmotorer og en enkelt dieselmotor fra starten. Den kendte trecylindrede 1-liters EcoBoost-motor har fået en kraftig overhaling og bliver den første trecylindrede motor i bilindustrien med cylinderfrakobling. Når motoren, med enten 100 eller 125 hk, ikke kører under hårdt presskal og spare på brændstoffet - som desværre hidtil har været svært for den motor i flere Ford-modeller - slår den en af de tre cylindre fra.Den stærkeste benzinmotor er den firecylindrede 1,5 med 150 hk (i andre lande også med 182 hk), og den kan på samme måde koble to cylindre fra. Dieselmotoren er den nye 1,5 EcoBlue med 120 hk.En interessant tilføjelse til den nye Focus er en ny automatgearkasse med otte trin, som afpasser skiftene efter førerens kørestil. Den fås til den trecylindrede benzinmotor med 125 hk, til benzinmotoren med 150 hk og endelig til dieselmotoren.Focus har hidtil været den "rene" vare. Nøje afstemt undervogn med passive støddæmpere, og der har været ganske lidt at kritisere ved Fords beslutning om ikke at tilbyde nogen form for justerbar undervogn. Den nye platform ændrer ved beslutningen, og den nye Focus skal forsøge at tilføje klassen endnu mere dynamik og endnu mere komfort med en adaptiv undervogn. Alle Focus har Drive Modes med forskellige indstillinger for bl.a. styretøj og gearkasse som standard, mens udgaver udstyret med den adaptive undervogn får endnu et par køreprogrammer.Der er meget at leve op til for den nye Focus. Køreegenskaberne har af flere omgange været klassens bedste, men konkurrenterne er for længst halet ind på Ford. I modsætning til mange varianter af VW Golf og mange ikke-premium-konkurrenter har Focus multiledsophæng hele vejen rundt, i nogle udgaver med et særligt SLA-ophæng med bærearme i forskellige længder, og Ford har sat alle sejl til, for at Focus skal køre bedre end nogen Focus før har gjort det.Ford har også sat fuld fart på sikkerhed og udstyr. Head up-display med klassens mest klare skærm, adaptive LED-forlygter med en teknik, der aflæser vejskiltene for at vurdere det omkringliggende miljø og dermed lyskeglens styrke og form, B&O Play-lydanlæg med stor effekt, stort set fuldautomatisk parkeringssystem, som selv styrer speeder, gearkasse og bremser, udvidet adaptiv fartpilot med vognbanecentrering, indbygget FordPass-modem med wifi til alle ombord og en app med oversigt over bilen og infotainmentsystemet SYNC 3 med 8" touchscreen er bare nogle af mulighederne i den nye Focus.Ford har oppet sig betragteligt, når det kommer til kabinens kvalitet og indretning. Den store skærm i midten er ikke længere gemt væk i en kasse, men står som i Fiesta over midterkonsollen, og allerede bare ved at kigge på billederne kan man se, at der er langt færre samlinger, færre forskellige materialer og en klart med indbydende kabine i Focus. Små detaljer som børstet metal, et mere støjsvagt og mere effektivt klimaanlæg, knæpuder på midterkonsollen og ergonomiske sæder tilfører tiltrængt luksus.Det danske introduktionstidspunkt ligger endnu ikke fast, men i starten af efteråret virker umiddelbart realistisk.