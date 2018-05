Ny Audi får verdens første kamerabaserede sidespejle

Audi har gang i den største fornyelse og udvidelse af modelprogrammet nogensinde, og 2018 har allerede budt på ny A6 og ny A7 Sportback, og inden vi går ind i 2019, får vi blandt meget andet den nye A1, en ny Q3, en faceliftet TT, den nye SUV Q8 og den stærke SQ2 at se. Den prestigemæssigt største nyhed er ingen af de biler, men i stedet mærkets første fuldt elektrificerede model, den store SUV med navnet E-tron.



E-tron er overhalet af Jaguar I-Pace som den første egentlige konkurrent til Tesla Model X, men E-tron ventes at blive en større SUV, som ligger tættere på X-modellen fra den amerikanske producent.





Frem mod den officielle verdenspremiere i Bruxelles i august, lader Audi nye informationer sive ud. Det ligger for længst fast, at den firehjulstrukne E-tron vil få en rækkevidde, målt efter den nye og mere realistiske WLTP-brændstofnorm, på 400 kilometer. Nu åbner Audi op for, at usædvanligt omfattende tiltag omkring aerodynamikken, altså vindmodstanden, giver den elektriske luksusbil ekstra rækkevidde.

Sænker vindmodstand og støjniveau

Det mest opsigtsvækkende er ikke en lav vindmodstand på 0,28 Cd, eller at den opnås gennem intelligent brug af jalousier i grillen, sænkning af luftundervognen med 26 mm ved fart over 120 km/t eller komplet beklædning af undervognen - det er i stedet de nye sidespejle. Eller rettere sagt mangel på samme, for som ekstraudstyr vil E-tron kunne bestilles med virtuelle sidespejle. Systemet bliver det første godkendte af sin art i verden, det første på en serieproduceret bil.





De virtuelle sidespejle, som reducerer bilens bredde med 15 cm og ifølge Audi sænker støjniveauet markant, er baseret på et kamera i "sidespejlet" på hver side. Kameraerne optager konstant et bagudrettet billede, som vises i OLED-displays (organic light emitting diodes, særligt tynde skærme) i overgangen mellem instrumentpanelet og dørene. Det virtuelle system kan indstilles efter situationen, så visningen er forskellig, alt efter om man kører på motorvej, parkerer eller man kører i bytrafik.



Audi E-tron skulle lande hos de danske forhandlere omkring årsskiftet.