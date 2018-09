Ny Audi A6 er forrygende - men pas på udstyrsjunglen

Audi A6 er skarpt prissat, men hælder man til ekstraudstyr, går det stærkt. Man kan naturligvis bare lade være, men A6 kan så meget, at det er en skam ikke at udnytte udstyrsmulighederne. Foto: Henrik Dreboldt

I gamle dage havde vi en Audi 80 og en Audi 100. I dag kan Audi prale af op imod 60 individuelle karrosserivarianter – der er alt fra små bybiler til supersportsvogne og store SUVer. Men afløseren for den klassiske Audi 100, nemlig Audi A6, er stadigvæk en af mærkets kernemodeller. Den er, hvad Big Mac er for McDonalds, hvad Lurpak er for Arla, og hvad popcorn er for Nordisk Film Biografer – et basisprodukt, der altid skal være 100 pct. i orden.

Den nye A6 er en klassisk sedan (stationcarversionen er på trapperne, og vi har første test i spalterne en af de nærmeste uger) i direktionsklassen. Den skal som altid slås med ærkerivalerne Mercedes E-Klasse og BMW 5-serie, og hvis man vil tage temperaturen på de tyske prestigemærker, så skal man trille en tur i deres kernemodel. Efter en uge i den nye Audi A6 vil jeg mene, at Audi lige nu er forrygende godt kørende.

Klasseledende kabine

Der, hvor den virkelig imponerer, er i kabinen. Den har fået samme midterkonsol som Audi A8 og A7. Det betyder, at langt de fleste funktioner er rykket ind på to store trykfølsomme skærme. Alt fra radio til klimaanlæg styres nu med tryk på skærmene. De giver et lidt vibrerende feedback, når man trykker på dem, og systemet fungerer decideret fremragende. Volumenknappen er holdt analog – hvilket alle interiørdesignere skulle tvinges til, ellers er resten af bilens herligheder gemt i skærmene.

Jeg er særligt begejstret for testbilens virtuelle 3D-kamerafunktion til parkering (ekstraudstyr til 6.742 kr. og skal købes sammen med en masse andet), hvor du midt i en parkering altid kan kalde et billede af bilen frem – som stod du to meter fra den udenfor – og så kan vende og dreje den for at se eventuelle forhindringer. Det er muligt takket være et par vidvinkelkameraer under sidespejlene og foran og bagpå, og det er den slags detaljer, der understreger, at Audi tager deres slogan omkring forspring gennem teknik ekstremt alvorligt.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Model: Audi A6 50 TDI Quattro Sport Pris: 745.990 kr. Mål (L/B/H): 494/189/146 cm Køreklar vægt: 1.900 kilo Bagagerumsvolumen: 530 liter Motor: V6 turbodiesel på 2.967 cm3 Ydelse: 286 hk ved 3.500 o/min Moment: 620 Nm ved 2.250 o/min Transmission: 8-trins aut. 0-100 km/t: 5,5 sekunder Topfart: 250 km/t Forbrug: 17,9 km/l CO2-udledning: 146 gram/km

Skærmene har en blank overflade, og det siger Audi, at kunderne efterspørger, da det giver en mere eksklusiv iPad-agtig fornemmelse. Det er fint nok, men det er ikke altid, at kunderne tænker deres ønsker helt til ende, for det betyder samtidig, at sol og lys reflekterer lystigt i skærmoverfladerne, og det gør skærmene sværere at aflæse. Det ser fedt ud, men er funktionelt en ommer.

I forhold til Audi A8 er der enkelte materialeudfald i kabinen, hvor kvaliteten ikke er helt så suveræn som i den store model, og hvor snobbenæsen bliver rynket. Overordnet set er kabinen og dens digitale funktionalitet dog i min optik klasseledende lige nu, og da det er der, man opholder sig og interagerer med sin bil, så er det en tungtvejende grund til, at jeg som tidligere bemærket mener, at Audi er forrygende kørende for tiden. I forhold til bagsædepladsen er der kommet et par centimeter mere benplads, og bagagerummet er holdt på de klassegennemsnitlige 530 liter.

Den store udfordring

Den testede motorversion er en 50 TDI. Bogstaverne betyder, at det er en diesel, mens 50 i Audis nye navngivningslogik dækker over en treliters V6-turbodieselmaskine på 286 hk. Den er helt suveræn og passer perfekt til bilen. Nuvel – de fleste vil kunne nøjes med en 40 TDI med en 204 hk toliters dieselmotor med to cylindre færre til 122.000 kr. mindre. Men Audi A6 handler i min optik ikke om at nøjes, men om at dyrke de detaljer og kvaliteter, som Audi kan levere i den her klasse. Med den indgangsvinkel er det, at Audi A6 potentielt set bliver et dyrt bekendtskab. Testbilen er en 50 TDI Sport til 745.990 kr. Det er sportversionen, du vil have. For de ekstra 35.000 kr. får du blandt andet sportssæder, 18 tommer fælge og sportsrat med gearskiftefunktion. Så langt så godt. Men du vil også gerne have den forrygende adaptive luftundervogn (43.407 kr.), 4-hjulstyringen der minimerer venderadius og giver bedre højhastighedsstabilitet (41.242 kr.), de vigtige assistentpakker med nødbremse og adaptiv fartpilot med mere (ca. 55.000 kr.), Audis suveræne LED-matrixlygter (42.555 kr.) og et head-up-display (30.375 kr.).

Jeg kunne blive ved, og inden du har set dig om, koster din bil langt over en mio. kr. Det er ikke, fordi basisudgaven ikke har et fint og acceptabelt udstyrsniveau. Slet ikke. Men Audi A6 kan bare så meget mere, og for at få den fuldfede oplevelse af den nye Audi A6, så skal der bare sættes lidt krydser på ekstraudstyrslisten. Det er dig selv, der bestemmer, hvornår festen stopper, du skal bare være vågen, for på testbilen rundede lommeregneren 1,4 mio. kr., før den var færdigudstyret. Man kan sagtens undvære, men har man lyst til det i en A6 med så stort et teknikpotentiale? Det er i virkeligheden den største udfordring ved den nye Audi A6, så overvejer du den, så husk at drikke en stor kop med selvdisciplin, inden du sætter dig ned over for sælgeren.