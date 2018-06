Ny Audi A1 Sportback er større - og mere aggressiv

Den nye A1 Sportback har et næsten bistert udtryk, hvor forgængeren var mere nuttet. De tre huller over grillen skal minde om Sport Quattro fra 1980'erne

Audi har taget sig god tid med en afløser til sin mindste model. A1 har kørt af samlebåndet siden 2010, og selv om den fik et facelift i 2014 med mere stramme linjer og friske lygter, er det svært at skjule luksus-miniens alder. Det korte og smalle karrosseri med flade døre får A1 til at se spinkel og gammeldags ud - det går ikke, når konkurrenten hedder Mini.

Efter flere end 830.000 styk A1, er det tid til et radikalt skifte og en meget stærkere konkurrent til Mini. En helt ny A1. Den officielle premiere er sat til onsdag, men de officielle billeder og presseteksten florerer allerede hos tyske og engelske medier, som har set og siddet i bilen. Så vi vil ikke snyde nogen for at være med helt fremme.

Billederne, som viser S-Line-modeller, fortæller en tydelig historie om en radikalt ændret minibil. Spinkel og gammeldags var i går. I dag er A1 skåret skarpt til, et lille muskelbundt med en meget større Single Frame-grill (lakeret sort som standard), LED-forlygter med meget skarpt optegnede kørelys og døre med en hel masse linjer - og bemærk de fremhævede for- og bagskærme og de tre små åbninger over grillen (kun to på ikke-S-Line). Skærmene henviser til Audis glorværdige historie med Quattro (firehjulstræk), og åbningerne over grillen til Sport Quattro, den ultimative firehjulstrækker fra 1980'erne. Ja, firehjulstræk skal nok flytte ind i A1, sandsynligvis når den kommer som S1, men i første omgang er den kun tilgængelig med forhjulstræk.





Artiklen fortsætter under billedet Den nye A1 kommer kun som Sportback med fem døre - udgaven med tre døre udgår Foto : PR

Platformen, der sørger for undervogn og resten af mekanikken og teknikken, er den samme MQB A0, som vi har fornøjelsen af i Volkswagen Polo, Seat Arona og Seat Ibiza. Den er grunden til, at A1 ikke kun ser større ud, men også er det. I længden vokser den 5,6 centimeter, i bredden tre cm og akselafstanden rykker fra med hele ni cm. Bagagerummet vokser til mellem 335 og 1.190 liter, et plus på henholdsvis 65 og 170 liter. Som forventet er A1 fremover kun i produktion som Sportback, altså udgaven med fem døre.

Den nye Sportback kommer med tre forskellige undervognsopsætninger. En standardundervogn med passive støddæmpere, en strammere og sænket sportsundervogn og en tilføjelse af elektronisk styrede støddæmpere til sportsundervognen. Flere dynamiske pakker med bl.a. større bremser og Audi Drive Select-køreindstillinger kan også tilvælges.





Store skærme og nye modelbetegnelser

Audi-designerne har givet den fuld skrue i kabinen, som virker både gennemført og spændende. Den store touchscreen på enten 8,8 eller 10,1" er vinklet med 13 grader mod førerpladsen, og som i A8 kan man skrive på skærmen med fingrene uden ophold mellem bogstaverne, når man skal indtaste en destination eller lignende. Google Earth og cloud-baseret ruteudregning er indbygget i det dyreste af systemerne. Fulddigital instrumentering, Audi Virtual Cockpit, med 10,25" skærm er selvfølgelig også med i den nye A1 Sportback, og for de krævende med hang til musik på turen, er der mulighed for et nyt B&O Premium Sound System med 11 højttalere.





Der vil ikke være sparet på sikkerheden i den nye A1 Sportback, som også her tager et stort spring fremad i forhold til tidligere. Automatisk nødbremse med genkendelse af cyklister og fodgængere (Pre Sense Front, også i eksempelvis tåge) og sporskifteadvarsel vil være standard, og det samme vil Pre Sense Basic, som strammer selerne til, lukker vinduerne og tænder for havariblinket, hvis en kollision virker uundgåelig. Adaptiv fartpilot og blind vinkel-system vil også være muligheder i den nye mini-Audi.

Audi er i fuld gang med at køre sine nye motor-/modelbetegnelser ind i modelprogrammet, og den nye A1 Sportback er derfor med på "talbølgen". I første omgang går modelprogrammet fra 25 til 40, tal som hentyder til ydelsen, ikke motorstørrelsen. Den trecylindrede benzinmotor på 1 liter med 95 eller 116 hk, den nye 1,5-liters benzinmotor med fire cylindre og cylinderfrakobling og endelig 2-liters benzinmotoren fra VW Polo GTI med 200 hk er med fra starten i A1.



Og så til koderne: 1,0 TFSI med 95 hk hedder 25 TFSI, mens samme motor med 116 hk kaldes 30 TFSI. 1,5'eren er døbt 35 TFSI, og med 200 hk hedder A1 Sportback så 40 TFSI. Den engelske pressemeddelelse nævner ikke dieselmotorer med et eneste ord, men det er svært at forestille sig, at Audi ikke lægger mindst en dieselmotor i sin nye mini.