Nu har det familievenlige fartmonster fået prisskilt på

Det fortaber sig lidt i det uvisse, hvem det egentligt er der har brug for en familiebil med superbilspræstationer. For hvor meget tid kan man reelt nå at indhente på vej i skole med børnene, hvis man er sent på den? Sådan samtidigt med at man agerer ansvarlig voksen? Det er ikke et dilemma Mercedes performanceafdeling AMG på noget tidspunkt har ladet sig hæmme af. De har i årtier bygget voldtunede versioner af Mercedes familiebiler, der kunne få lille Fie og Frederik i skole i en ruf – selvom madpakkesmøringen trak ud. Men med introduktionen af superbilen Mercedes-AMG GT (se vores videotest af Mercedes-AMG GT-R herunder), lavede de for første gang en rendyrket sportsvogn, som ikke indgik de kompromiser, som en standardbil der efterfølgende tunes med +500 hk nødvendigvis må indgå.

Det gik så godt, at AMG besluttede at lave en firedørs supersportsvogn, som var supersportsvogn først og dernæst firedørs familiebil – i modsætning til de traditionelle AMG-modeller, der var familiebil først og dernæst superbil. Resultatet er den nye Mercedes-AMG 4-dørs, som lander i Danmark til efteråret, og som Mercedes nu lancerer priserne på. Den starter ved 2.920.400 kr. for en Mercedes AMG-GT 4-dørs coupé 63 4Matic+ med 585 hk, og vil man have den mere potente Mercedes-AMG GT 4-dørs coupé 63 S med 639 hk fås den fra 3.206.000 kr.

Artiklen fortsætter under billedet Mercedes-AMG GT 4-dørs 63 S 4MATIC+ er den første firedørs bil fra AMG, der FØRST er sportsvogn og dernæst familievenlig firedørs. Det gør den mere kompromisløs end nogen anden firedørs AMG-model før den. Foto: PR Foto : Daimler AG - Global Communicatio

For de penge får man i 63 S-versionen en superbil der rammer 100 km/t på 3,2 sekunder og har en topfart på 315 km/t. De mange kræfter sendes ud til alle fire hjul igennem det nyudviklede, dynamiske firehjulstræk 4MATIC+, som fordeler kræfterne mellem for- og baghjul variabelt. Det betyder en køreoplevelse, som giver føreren fordelene ved firehjulstrækkets faste greb i asfalten ved kraftig acceleration og igennem sving med høj fart, samtidig med at baghjulstrækkets sportslige dynamik bevares. Sagt med andre ord, så skulle den opføre sig som en supersportsvogn – dens praktiske dyder til trods.

Artiklen fortsætter under billedet Kabinen har masser af alcantara og kulfiberelementer, der både gør bilen let men samtidigt er let at rengøre, om ungerne skulle spilde is på bagsædet. For vi skal hele tiden huske på, at det her er den familievenlige AMG. Foto: PR Foto : Daimler AG - Global Communicatio

Og apropos praktiske dyder, så er Mercedes-AMG GT 4-dørs coupé eftersigende både komfortabel og decideret praktisk uden for racerbanen. De komfortable AMG sportssæder, som er standardudstyr, yder sublim støtte for såvel fører som passagerer, og det er desuden muligt at vælge de eksklusive First-Class bagsæder, som kendes fra S-Klassen, hvor to enkeltstole leverer en bagsædeoplevelse, som fløj du på første klasse. Skal der også være plads til en legekammerat når Fie og Frederik skal hentes i skolen, er det også muligt at vælge bagsæderækken med tre siddepladser.